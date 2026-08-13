Polemica per la pubblicità Apple col bimbo con l'iPhone in mano, cartelloni segnalati e intervento del Garante

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Scoppia la bufera a Milano per la pubblicità dell’iPhone affissa in via Melchiorre Gioia. Il maxi cartellone mostrava un bambino piccolo sorridente con in mano il telefono Apple dei genitori, accompagnato dal messaggio promozionale “Tutto ok, è iPhone”. L’immagine ha scatenato la reazione dei cittadini e l’immediato intervento della Garante per l’Infanzia Marina Terragni.

Polemica per la pubblicità Apple col bimbo con l’iPhone

Come riporta Il Post, la controversa campagna promozionale di Apple, pensata per evidenziare la resistenza dell’iPhone all’acqua e agli urti domestici, ha provocato forti proteste da parte dell’opinione pubblica e degli utenti in rete.

La Garante ha accolto con favore la formale segnalazione inoltrata da una cittadina e ha prontamente trasmesso l’intero fascicolo ad Agcom, Agcm e Iap, sottolineando come l’immagine finisca inevitabilmente per normalizzare il baby-sitting elettronico e favorire la dipendenza digitale tra i più piccoli.

A seguito dell’indignazione diffusa e dell’attenzione mediatica generata dal caso, la società americana è dovuta correre ai ripari sostituendo il manifesto milanese con una grafica differente, ritraente un cellulare adagiato sulla sabbia in spiaggia.

Cosa pensano i medici del caso iPhone a Milano

Sulla delicata vicenda sono intervenuti numerosi specialisti del settore pedagogico e medico, tra cui il noto psicoterapeuta Alberto Pellai, il quale ha ribadito con fermezza che i bambini in età prescolare devono essere assolutamente tutelati da un’esposizione precoce agli schermi.

Gli esperti hanno richiamato le linee guida ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, che consiglia da anni di limitare drasticamente il tempo trascorso davanti ai dispositivi elettronici durante l’infanzia.

La presenza pervasiva degli smartphone durante i momenti centrali della giornata, come la pappa e lo svezzamento, rischia infatti di compromettere l’apprendimento del linguaggio, alterare le relazioni interpersonali e ostacolare il fisiologico sviluppo cognitivo e psicosociale dei minori.

Cosa fa Milano in tema di educazione tecnologica

La vibrante polemica si inserisce in un contesto territoriale da tempo particolarmente sensibile al tema dell’educazione tecnologica e della tutela dei giovani.

La città di Milano ha infatti approvato specifiche raccomandazioni comunali per garantire il benessere e la sicurezza dei minori, promuovendo in decine di scuole il progetto dei Patti Digitali.

Queste virtuose alleanze tra istituti scolastici e famiglie impegnano formalmente i genitori a ritardare la consegna del primo dispositivo ai propri figli almeno fino al compimento dei tredici anni.

L’esposizione pubblica di questo messaggio commerciale è stata quindi giudicata in aperto e stridente contrasto con il lungo percorso formativo e pedagogico portato avanti con fatica dalle istituzioni locali.