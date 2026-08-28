Polemica social tra Ryanair e Genoa sul gol di De Bruyne, replica del club tra "bagaglio perso" e "ritardo"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il caso della tanta discussa rete di Kevin De Bruyne contro il Genoa continua a tenere banco e scatena anche la polemica tra il club e Ryanair. A distanza di diversi giorni dalla partita persa in campionato contro il Napoli, la società rossoblu si è ritrovata a ingaggiare un botta e risposta con il colosso aereo, che è intervenuto a gamba tesa sui social nel dibattito sul gol contestato.

La polemica sul gol di Kevin De Bruyne

Il post della discordia è apparso il 24 agosto sulla bacheca dell’account X di Ryanair Italia, ormai rinomata per i commenti spesso caustici su temi di attualità e frequentemente sul calcio.

L’argomento del contendere è il controverso gol segnato dal fuoriclasse del Napoli Kevin De Bruyne, prima rete del 2 a 0 in casa del Genoa nella prima giornata di Serie A. Una marcatura ampiamente contestata dalla società rossoblu, per un fallo ritenuto evidente ai danni del proprio difensore al momento del tiro del centrocampista.

Il post di Ryanair

L’account italiano Ryanair non ha mancato di dire la sua sulla polemica che ha infiammato i tifosi per tutta la settimana, rilanciando il video del gol postato da un utente su X in cui si chiedeva dove fosse il fallo.

“Il fallo è solo nella testa di chi ha perso” la risposta senza sconti del colosso aereo.

Il botta e risposta con il Genoa

Un’uscita che non è piaciuta al club di Genova, il quale ha ribattuto al social media manager della compagnia con una replica piccata quanto ironica.

“Il bagaglio è solo nella testa di chi l’ha perso” ha commentato il Genoa, aggiungendo anche un P.S. altrettanto sarcastico: “Scusate il ritardo, ma dovreste esserci abituati”.

Non si è fatta attendere la controreplica a tono di Ryanair Italia: “Ragazzi non vi sento, il 17esimo posto è troppo lontano” il commento a corredo dell’attuale classifica di Serie A.