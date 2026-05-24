Polemica su Luca Ciriani per il "referendum inevitabile sul nucleare", critiche di Pd e M5s e dietrofront

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani ha scatenato una polemica ipotizzando come “inevitabile” un nuovo referendum sul nucleare. Le opposizioni hanno duramente criticato l’apertura all’atomo rivendicando l’esito delle passate consultazioni popolari, spingendo lo staff del ministro a precisare che la dichiarazione è solo una supposizione.

Le dichiarazioni di Luca Ciriani a Trento

Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha dato fuoco al dibattito politico intervenendo al Festival dell’Economia di Trento sul tema dell’approvvigionamento energetico nazionale.

Dal palco della manifestazione, il rappresentante del Governo ha definito “inevitabile” il ricorso a una consultazione popolare: “Discuteremo anche su questo, però noi ci prendiamo la responsabilità di indicare al Paese quelle che secondo noi sono le strade da percorrere. Vedremo quello che succederà”.

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Il ministro ha rivendicato l’intenzione del governo di impiantare centrali di nuova generazione per garantire maggiore autonomia energetica, allineandosi alle parole di Giorgia Meloni che ha annunciato l’adozione di una legge delega sul tema entro la fine dell’estate. Anche il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, aveva precedentemente definito “scontata” una mobilitazione contraria al ddl governativo.

Le critiche delle opposizioni sul nucleare

La previsione del ministro ha sollevato repentine reazioni da parte delle forze di minoranza, che hanno ricordato la contrarietà dei cittadini allo sfruttamento dell’atomo. Annalisa Corrado, responsabile Clima e conversione ecologica del PD, ha contestato l’uscita parlando di “vittimismo preventivo” volto a coprire i ritardi nella gestione del decommissioning e nella scelta del deposito nazionale per le scorie radioattive.

Il deputato del Movimento 5 Stelle Enrico Cappelletti ha evidenziato che “gli italiani si sono già espressi chiaramente due volte”, mentre il leader di Europa Verde, Angelo Bonelli, ha affermato che le prossime elezioni rappresenteranno il vero banco di prova per la politica energetica.

In serata, lo staff del dicastero guidato da Ciriani ha diffuso una nota di chiarimento, specificando che le parole del ministro costituivano una semplice “supposizione” legata a una probabile raccolta firme da parte dei comitati contrari alla nuova legge.

I precedenti del referendum abrogativo

La discussione ha riaperto il confronto sui tempi e sui vincoli giuridici legati ai passati quesiti referendari. Come ricordato dallo stesso Ciriani, l’Italia è uscita dal comparto energetico atomico a seguito delle consultazioni abrogative del 1987 e del 2011, svoltesi rispettivamente dopo le catastrofi di Chernobyl e Fukushima.

Sotto il profilo tecnico-costituzionale, l’applicazione della legge 352 del 1970 vieta il deposito di richieste referendarie nell’anno precedente alla scadenza naturale delle Camere, spostando l’eventuale voto nella primavera del 2027 o del 2028 a seconda delle interpretazioni sulla fine della legislatura.

Nonostante le incertezze normative, il comparto industriale prosegue i programmi di sviluppo tecnologico, con il presidente di Enel Paolo Scaroni che ha auspicato la riduzione della dipendenza dall’estero, mentre la neonata società Nuclitalia, partecipata da Leonardo, Ansaldo Energia ed Enel, ha ultimato le prime fasi di valutazione dei modelli di reattore disponibili sul mercato internazionale.