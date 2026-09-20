Polemica sul tetto agli studenti stranieri in classe, le reazioni e dove sono le scuole che devono cambiare

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L’annuncio di Giorgia Meloni sul tetto agli studenti stranieri per classe a scuola ha generato reazioni contrastanti. Le nuove regole potrebbero arrivare presto in Consiglio dei ministri, ma non riguarderanno tutti gli alunni classificati come studenti con “background migratorio”. Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Anp ritiene che “è difficile trovare una soluzione tecnica”. Secondo Elly Schlein e Mario Calabresi: “Meloni rincorre Vannacci”.

In cosa consiste il tetto agli stranieri in classe

Gli studenti con “background migratorio” attualmente in Italia sarebbero circa 950 mila su una popolazione scolastica di 8 milioni. Meloni ha annunciato un tetto del 30% degli stranieri per classe.

La legge dovrebbe prevedere che gli studenti vanno divisi in tutte le classi di una stessa scuola. Se l’istituto non ha un numero sufficiente di classi, dovrebbe essere l’Ufficio scolastico regionale a occuparsi di “smistare gli studenti” nelle altre scuole.

ANSA

Il ministro Valditara ha spiegato che si deve trattare di istituti vicini, anche perché in questo caso il diritto all’istruzione previsto nella Costituzione potrebbe venire leso.

Le nuove disposizioni non si possono applicare a quella metà di studenti che sono di origine europea, perché le norme dell’Unione prevedono l’equiparazione tra studenti europei e dunque è come se fossero italiani.

Per quanto riguarda gli studenti con background non europeo, resta la questione di coloro che sono nati e cresciuti in Italia. Per loro il tetto potrebbe non valere se si accerta che sanno l’italiano in maniera sufficiente per averlo appreso alla scuola dell’infanzia o comunque prima di entrare a scuola.

Rosanna Labalestra è invece dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo Simonetta Salacone di Roma, dove gli alunni provengono da oltre venti Paesi.

A La Repubblica, la preside ha detto che la sua scuola “è in un territorio ad alto flusso di migranti. Vengono a vivere nel quartiere di Torpignattara perché le case costano meno che altrove e perché così raggiungono altre comunità già insediate. Anche quei bambini hanno diritto di venire a scuola, di essere istruiti”.

“Tra di noi il dialogo su chi può accogliere o meno nuovi studenti è costante. Nonostante questo – ha raccontato – tutte le scuole superano bene o male il tetto del 30%. Se l’obiettivo è quello dichiarato, forse per prima cosa servirebbe una nuova idea di politica abitativa. In più, se parliamo di neo-arrivati – quindi bambini appena trasferiti – la percentuale è piuttosto bassa. Se invece parliamo di alunni nati in Italia ma senza cittadinanza, il numero diventa altissimo. E questi spesso sono ignorati dalle indicazioni del ministero”.

In ogni caso, secondo Labalestra, più che di numeri si dovrebbe intervenire sul problema culturale favorendo l’integrazione.

Quali sono le scuole con più stranieri

Come riporta il Corriere della Sera, sono state finora individuate circa mille aule con una concentrazione sopra il 20% di studenti di prima generazione, 750 circa alle elementari e il resto nelle medie e superiori. In totale in Italia le classi sarebbero intorno alle 300mila perciò i numeri degli studenti non italiani non sarebbero così alti da rappresentare un’emergenza per il sistema scolastico.

Un problema potrebbe essere legato alla concentrazione disomogenea dei nuclei familiari stranieri. Il 65% degli studenti non italiani si troverebbe nelle regioni del Nord, in primis in Lombardia, seguita dall’Emilia Romagna (12,2 per cento) e dal Veneto (10,8).

La maggior parte degli stranieri sono concentrati nelle periferie delle grandi città e, quando si parla di scuole superiori, negli istituti tecnici e professionali.

La reazione dei presidi

Come riporta La Repubblica, Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi Anp, ha spiegato che “in termini didattici la questione è fondata e condivisibile ma è difficile trovare una soluzione tecnica“.

“La scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, soprattutto per le scuole di infanzia e per la primaria” e “se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, che facciamo? Li mandiamo via?”, si è chiesto. Per questo la circolare che mette un tetto del 30%, emanata due anni fa dal Ministero dell’Istruzione, “non ha potuto trovare applicazione”, ha aggiunto.

Giannelli ha evidenziato che la circolare era una raccomandazione che non ha il valore di una legge. “Se ci sarà una legge vedremo come fare, finora la soluzione tecnica non è stata trovata”, ha ribadito.

“C’è anche una questione di urbanizzazione che deve essere affrontata”, ha specificato il presidente Anp portando l’esempio di territori in cui la concentrazione di famiglie di origine straniera è più alta di altri, come per esempio a Prato.

“Qui – ha osservato il capo dei presidi – in alcune zone la maggioranza delle famiglie e degli studenti sono cinesi, è un elemento che deve essere preso in considerazione”.

Il commento di Elly Schlein e Mario Calabresi

Dal centrosinistra, la leader del Pd Elly Schlein ritiene “che Meloni stia rincorrendo la remigrazione di Vannacci e vorrei capire cosa se ne fanno, di quest’altra proposta di propaganda, quelle famiglie italiane che in questo momento devono trovare 545 euro per i libri di testo”.

“È una proposta anche irrealizzabile come già abbiamo sentito dai presidi – ha aggiunto – poi la domanda è anche dove pensa di mettere i bambini a cui si nega il diritto alla scuola”

Dello stesso parere è anche lo scrittore e giornalista Mario Calabresi: “Proprio oggi Giorgia Meloni ha detto che faranno un decreto per limitare gli studenti stranieri in classe. Ha detto che gli italiani non possono diventare minoranza a casa loro. Questo vuol dire però che le classi devono essere smontate e i bambini portati via dal quartiere. C’è una rincorsa a Vannacci, il 30% è la soglia psicologica tollerabile del numero di stranieri”.

“Nella scuola del quartiere dove sono cresciuto a Milano – ha raccontato – una volta c’erano i figli degli immigrati italiani, ora ci sono 107 figli di stranieri su 108. Gli italiani sono andati via e si creano degli spazi che sono dei pezzi di mondo che non vogliamo vedere. Nell’ultimo anno ci ho passato tanto tempo e non è un ghetto, ci sono maestre appassionatissime, c’è un orto, una biblioteca scolastica tra le migliori della città e uno sforzo di integrazione bellissimo”.