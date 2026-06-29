Polemiche per "Giorgia Meloni in elicottero di Stato" all'Argentario, Palazzo Chigi smentisce: "Sciocchezze"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Duello social fra giornalisti: secondo il cronista Paolo Ojetti, la premier Giorgia Meloni avrebbe utilizzato per fini del tutto privati un elicottero di Stato per recarsi all’Argentario. “Chiedo umilmente: uso privato?”, ha concluso nel suo post su X. Poco dopo è giunta la risposta di un collega, Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, che ha smentito seccamente. Il botta e risposta fra i due è stato condito dai commenti degli altri utenti interessati alla vicenda.

L’ipotesi: Giorgia Meloni in elicottero di Stato

Tutto è nato dal post social di Paolo Ojetti, pubblicato nella mattinata di lunedì 29 giugno.

“Ieri sera – ha scritto – verso le 19:00, un elicottero ha sfiorato i tetti dell’Argentario. Sembrava stesse precipitando. Infatti si precipitava a mollare la Meloni al bar Sottovento di Porto Ercole affinché la premier gustasse l’aperitivo. Chiedo umilmente: uso privato?“.

A strettissimo giro è poi giunto un secondo post, dello stesso Ojetti.

“Colleghi del @iltirreno avete scritto che gli elicotteri di Stato non servono per gli aperitivi personali della prima donna premier che tutto il mondo ci invidia? Avete ricordato che il min. Gaspari si giocò la carriera perché elitrasportato per voli privati?”, ha insistito il cronista.

La replica dell’addetto stampa di Palazzo Chigi

Infine è giunta la replica del collega Fabrizio Alfano il quale, come detto, gestisce l’ufficio stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“No, i fatti sono diversi. Giorgia Meloni non è arrivata in elicottero al Sottovento: si è recata in auto. Da giornalista, prima di spargere sciocchezze e insinuazioni sull’uso privato di mezzi dello Stato, dovrebbe verificare i fatti“, ha scritto su X Alfano.

Gli altri commenti

“Un uso privato di mezzi dello Stato è un reato assimilabile al peculato“, aveva rimarcato Ojetti prima della replica del collega, battibeccando con un altro utente.

Nel replicare a Ojetti, qualcuno si è schierato contro Meloni e qualcun altro ha preso le sue difese, come chi ha scritto “Nessun elicottero. È arrivata in macchina”.

Qualcun altro ha approfittato per abbandonarsi a generiche polemiche politiche, schierandosi da una parte o dall’altra.

Qualcuno, che probabilmente conosce bene Alfano e sa di cosa si occupa, ha piazzato una battuta riferendosi a Meloni giunta all’Argentario in auto: “Sei il suo addetto stampa che ne sei così sicuro?”.