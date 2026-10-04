Polemiche per il costume di Halloween di Zara di Beetlejuice che ricorda l'uniforme dei lager, maglia ritirata

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un costume per bambini venduto da Zara in vista di Halloween è finito al centro delle polemiche per la somiglianza con le uniformi dei prigionieri dei lager nazisti. La casacca a righe blu e grigie è stata ritirata dal sito del marchio spagnolo dopo le segnalazioni sui social e la ripresa del caso da parte di alcuni quotidiani internazionali. Il costume potrebbe essere stato ispirato a Beetlejuice (la saga fantasy-horror di Tim Burton) ma alcuni dettagli hanno evocato tutt’altra immagine.

Il costume di Zara ritirato dalla vendita

Il prodotto era in vendita online a 39,90 euro nella sezione dedicata ai costumi di Halloween per bambini.

Si trattava di una casacca a righe verticali blu e grigie, dall’aspetto volutamente consumato, abbinata a cardigan e pantaloncini.

A far discutere sono stati soprattutto alcuni particolari. Le cuciture verticali presenti sull’indumento sono state accostate al filo spinato, mentre le toppe bianche hanno ricordato a diversi utenti i contrassegni utilizzati sulle uniformi dei prigionieri dei campi di concentramento.

Anche il fiore rosso applicato sul bavero ha alimentato le polemiche. La sua posizione, secondo le critiche, richiama quella dei simboli che identificavano alcune categorie di prigionieri nei lager.

Il tweet e la polemica sui social

Il caso è stato segnalato anche dal giornalista israeliano Dov Gil-Har su X, che ha evidenziato le analogie tra il costume e le uniformi dei campi di concentramento, richiamando anche un precedente che aveva coinvolto Zara.

La vicenda è stata successivamente ripresa da testate come il quotidiano svizzero Tages-Anzeiger e l’israeliano Times of Israel.

Dopo l’esplosione delle critiche, Zara ha deciso di rimuovere il costume dalla vendita mercoledì scorso.

Il precedente del 2014

Non è la prima volta che Zara viene criticata per un capo destinato ai bambini associato alla memoria della Shoah.

Nel 2014 il marchio aveva commercializzato una maglietta a righe bianche e azzurre con una stella gialla a sei punte, dettaglio che aveva suscitato forti polemiche per la somiglianza con la stella di David imposta agli ebrei durante il nazismo.

Il precedente è stato ricordato proprio da Dov Gil-Har, nel suo tweet, nel rilanciare il nuovo caso.

L’ipotesi Beetlejuice

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera citando il Times of Israel, l’ispirazione del costume potrebbe essere stata il look del protagonista di Beetlejuice, il personaggio interpretato da Michael Keaton nella commedia horror del 1988 e nel sequel del 2024.

Alcuni utenti sui social hanno invece ipotizzato un riferimento allo sposo protagonista de La sposa cadavere, film di Tim Burton.

Zara aveva descritto il prodotto come un costume caratterizzato da righe verticali, impunture decorative, fiore sul bavero ed effetto consumato. Un insieme pensato, almeno nelle intenzioni dichiarate dalla descrizione, per un travestimento di Halloween.

Il risultato ha però generato associazioni molto diverse da quelle legate ai personaggi cinematografici. La polemica ha portato alla rimozione del prodotto dal sito, chiudendo così la nuova controversia che ha coinvolto il marchio spagnolo.