Polemiche per la chiusura della scuola a Como accanto allo stadio, sindaco fa chiarezza: "Calcio non c'entra"
Il sindaco Alessandro Rapinese smentisce il collegamento con la partita di Champions del Como e spiega perché è avvenuta la chiusura della scuola Corridoni
Può una scuola chiudere per una partita di calcio? È la polemica nata a Como per la scuola elementare Corridoni vicina allo stadio Sinigaglia che ha ospitato l’esordio in Champions League della squadra lariana. Alessandro Rapinese, sindaco di Como, ha precisato: “La chiusura della scuola di via Sinigaglia è stata sancita da un documento della Regione dell’ottobre del 2025, direi che non c’è stato nulla di repentino e di strano”.
- Chiusa scuola a Como accanto allo stadio, cosa è successo
- La tematica sicurezza
- Le parole del sindaco
Chiusa scuola a Como accanto allo stadio, cosa è successo
A riportare la notizia è Adnkronos che ha intervistato il primo cittadino di Como.
Alessandro Rapinese ha chiarito: “Si tratta di una decisione assunta da tre enti diversi. E cioè dal Comune di Como, dalla Provincia di Como e dalla Regione Lombardia. La chiusura della scuola di via Sinigaglia è stata sancita da un documento della Regione dell’ottobre del 2025, direi che non c’è stato nulla di repentino e di strano. Niente di quanto millantato da parte dell’opposizione”.
Il possibile legame con l’esordio in Champions League del Como viene subito smentito dal sindaco.
Queste le sue parole: “Oggi magari si parla del Como per la grande prestazione in Champions e qualcuno vuole dire cose. Io parlo di dati oggettivi, che poi un immobile dismesso debba avere una funzione, in questo caso un parcheggio, mi pare normale. Oppure, possiamo lasciarlo lì e dimenticarlo. Il Consiglio Comunale di Como ha peraltro votato un ordine del giorno per valutarne l’eventuale trasformazione, senza implicazioni esecutive. E poi, di parcheggio ne abbiamo appena fatto uno e lo apriremo a breve lì vicino. Lo stesso Calcio Como ha identificato un’altra area”.
La tematica sicurezza
Alessandro Rapinese, intervistato da Adnkronos, ha poi aggiunto che il documento è stato approvato il 27 ottobre 2025 dal Consiglio regionale “dove io non ho rappresentanti”.
Il sindaco ha quindi spiegato che il motivo della chiusura della scuola riguarda la sicurezza: “È un requisito di legge, una cosa che può essere fatta solo rispettando tutti i requisiti di legge e sono stati rispettati”.
Il primo cittadino di Como ha spiegato che il 13 settembre 2022 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola ha rilevato che nella scuola Corridoni “diversi pilastri portanti in esterno mostrano segni di corrosione e ammaloramento”.
Le parole del sindaco
Alessandro Rapinese ha aggiunto poi che “sorprende però che l’Rspp della scuola a cui i bambini sono destinati, cioè quella di via Venini, dica che l’istituto ha qualche problema e peraltro non riesca neanche a qualificarlo molto bene, ma si dimentichi quanto gravi siano quelli della scuola di provenienza. L’istituto di provenienza è molto meno sicuro della scuola di destinazione e l’ho ripetuto più volte”.