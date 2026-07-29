Polemiche per la conferenza stampa di Roberto Mancini ct dell'Italia a pagamento in diretta: "Fino a 500 euro"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Ancora polemiche intorno alla Nazionale di calcio. Nel giorno della conferenza stampa di presentazione del nuovo ct dell’Italia, Roberto Mancini, è caos intorno alla Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, che ha chiesto il pagamento di oltre 500 euro alle televisioni per trasmettere in diretta le prime parole del nuovo allenatore.

Conferenza stampa a pagamento

La Nazionale ancora nell’occhio del ciclone. Dopo i recenti sviluppi con la vana rincorsa a Pep Guardiola, la scelta di Andrea Pirlo poi ripudiata e le dimissioni dei neoarrivati dirigenti azzurri Paolo Maldini e Leonardo, una nuova polemica investe la squadra azzurra e il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò.

Stavolta a far discutere è la scelta – ormai diventata una prassi – di permettere l’accesso dei media alla conferenza stampa del nuovo ct (Roberto Mancini, che avrà luogo nel pomeriggio di mercoledì 29 luglio 2026) solo attraverso il pagamento di una cifra che va oltre i 500 euro.

Le prime parole di Roberto Mancini da ct dell’Italia

A sollevare la questione sono stati alcuni giornalisti sportivi e, in primis, Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia. In un accalorato intervento sull’emittente televisiva che dirige, il giornalista ha attaccato Malagò, le istituzioni e sottolineato quanto la richiesta di soldi per sentire le parole del nuovo ct Mancini e del nuovo dt Ranieri sia irrispettosa nei confronti dei colleghi e dei tifosi della Nazionale.

“Altro che ‘l’Italia del popolo. Se vogliamo entrare e riprendere le parole di Mancini – e beh, se no non dormiamo stanotte – e di Ranieri, dobbiamo pagare. Sapete che c’è? Non riprendiamo niente! Non ce ne frega niente, perché non è un problema della 100, della 200, della 500 euro. L’Italia non è un club. State calpestando ogni valore della Nazionale. Con Mancini avete calpestato tutto quello che c’era da calpestare. Con queste mosse non solo sta venendo lo schifo del comportamento del sistema, ma è un’offesa a chi, come noi o come altre emittenti, radio e televisioni, vogliono riprendere le parole del Commissario Tecnico”, dice.

Quindi, dopo aver letto le testuali parole inviate dalla Federazione in una mail, il giornalista rincara la dose: “Cinquecento euro più IVA (ovvero 610 euro totali). Tanto chiede la Federcalcio per concedere le immagini di Mancini e Ranieri. Ragazzi, ma voi siete impazziti davvero? Vi state vendendo per 500 euro e ripeto non è un problema del cash, è un problema simbolico. Secondo voi è normale? Siamo morti, ci devono fare solo il funerale. Ce l’hanno già fatto”, chiosa.

Gli attacchi a Giovanni Malagò e alla Figc

L’accusa di Criscitiello alla Federazione che, secondo il suo parere, lucra sulla passione degli italiani non è però di certo una novità. Già in passato questa procedura è avvenuta e, ormai da tempo, avviene regolarmente. Negli ultimi anni, infatti, la Figc ha preso a realizzare, produrre e distribuire da sé le riprese e i contenuti della Nazionale: l’esborso richiesto ai media, quindi, viene a giustificarsi come “costi tecnici di produzione” da pagarsi anticipatamente tramite bonifico bancario.

Il giornalista Fabio Ravezzani di TeleLombardia aveva fatto già presente la cosa a marzo: “Non ci crederete, ma la FIGC vende le conferenze stampa di Gattuso. Se vuoi mandarle in onda devi pagare una tassa da 500 euro imposta per presunti costi tecnici. Un giornalista con telecamera non può entrare. I grandi club offrono questo servizio gratis. Gravina approva lo scempio“, aveva scritto.

Inoltre, i prezzi sono anche superiori per quanto riguarda le agenzie che pagano 1.200 € oltre IVA e per le agenzie giornalistiche internazionali, come Associated Press e Reuters, che nel 2023 per la prima di Spalletti si videro chiedere 1500 euro.