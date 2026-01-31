Polemiche per la riforma della Giustizia all'apertura dell'anno giudiziario, Nordio attaccato dalle toghe

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’inaugurazione dell’anno giudiziario si è trasformata in una nuova occasione di scontro tra magistratura e governo. A 50 giorni dal referendum del 22 e 23 marzo, la riforma della Giustizia è tornata al centro di interventi duramente critici da parte delle toghe. La procuratrice generale Francesca Nanni ha definito il provvedimento “inutile e punitivo”. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha respinto l’idea di una legge con finalità politiche.

Tensione tra toghe e Nordio sulla riforma della Giustizia

Le tensioni sono emerse durante le cerimonie ufficiali nelle 26 Corti d’appello italiane, dove diversi rappresentanti della magistratura hanno messo in guardia dai rischi legati alle separazione delle carriere e alle modifiche al sistema disciplinare.

Il procuratore generale della Corte d’Appello di Roma, Giuseppe Amato, ha definito la riforma “pericolosa”, avvertendo che la separazione delle carriere potrebbe favorire una deriva mediatica dell’azione penale, con pubblici ministeri più esposti alla ricerca di consenso e visibilità.

Una preoccupazione condivisa anche da altri magistrati, che hanno richiamato il rischio di un indebolimento delle garanzie di imparzialità del sistema.

“Stiamo sprecando tempo e risorse, senza contare il clima di gravissima tensione che porta a radicalizzare le posizioni“, ha tuonato ancora la pg Francesca Nanni.

L’opposizione al disegno del governo si è svolta anche al di fuori dei palazzi. A Palermo, dinanzi al Tribunale, è stato organizzato flash mob per il “No” al referendum.

Proprio nel capoluogo siciliano, il presidente della Corte d’appello locale Matteo Frasca ha evidenziato come nel dibattito sulla riforma della Giustizia “si strumentalizzi il nome di Giovanni Falcone, che aveva posto il tema della separazione tra quelli di rilievo”.

Cosa ha risposto il ministro Nordio

Dal palco di Milano, Carlo Nordio ha difeso l’impianto del progetto di revisione costituzionale, chiarendo che riforma e referendum “non sono pensati contro la magistratura né per rafforzare il governo” e che “non avranno effetti politici”.

Il Guardasigilli ha poi sottolineato la necessità di una maggiore distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti, escludendo qualsiasi volontà punitiva nei confronti delle toghe.

Se dovesse “prevalere il sì”, ha proseguito il ministro, non ci saranno “intenti persecutori come qualcuno dice”.

A dare man forte alla posizione di Nordio ci ha pensato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

Dalla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario a Napoli, l’esponente del governo ha affermato: “Se viene confermato il disegno di legge, non sarà l’Apocalisse. Basta demonizzazioni”.