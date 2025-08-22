Polemiche per la serie tv di Amanda Knox sul delitto Kercher, magistrato all'attacco: "Errori clamorosi"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La miniserie sul delitto di Meredith Kercher, basata sull’autobiografia di Amanda Knox, ha generato polemiche sin dall’inizio delle riprese. Il magistrato di Perugia Giuliano Mignini, che coordinò le indagini sul caso, dopo aver visto le prime due puntate, ha affermato che “stravolge completamente la realtà delle indagini e processuale”.

L’attacco del magistrato alla serie Tv di Amanda Knox

Intervistato dall’Ansa, Giuliano Mignini, magistrato ora in pensione, ha definito “bravi attori” gli interpreti della miniserie dal titolo “The Twisted Tale of Amanda Knox”, basata sull’autobiografia di Amanda Knox, ma ha segnalato che la narrazione è ben lontana dalla verità processuale.

“L’attrice che interpreta Amanda (Grace Van Patten) è brava – ha detto – ma nella ricostruzione delle indagini ci sono errori clamorosi“.

Su Francesco Acquaroli che interpreta proprio il ruolo del Mignini, il magistrato ritiene che fisicamente non gli assomiglia.

“Però mi sono rivisto in alcuni atteggiamenti. Anche se altri vengono esasperati – ha spiegato – come quello religioso con l’esaltazione della componente cattolica. Nella serie ci sono poi scorci di Perugia anche se si vede chiaramente che altre scene sono state girate in un’altra città”.

Mignini su Amanda Knox

Giuliano Mignini ha anche rivelato che Knox gli aveva chiesto di fare da consulente per la produzione ma di aver rifiutato “per ovvie ragioni di opportunità”.

“Finito il processo – ha ricordato il magistrato – Amanda Knox ha avuto un atteggiamento amichevole nei miei confronti. Ci siamo rivisti e parlati. Purtroppo non ha mai compreso totalmente la dinamica processuale e che in fondo si può dire che se l’è cavata”.

Chi è Amanda Knox e il caso Meredith Kercher

Amanda Knox era una delle coinquiline di Meredith Kercher, la prima è americana, la seconda era inglese. Entrambe le ragazze si trovavano a Perugia per studiare.

Meredith è stata uccisa a inizio novembre 2007 e per il delitto vennero arrestati Amanda Knox e l’allora fidanzato dell’americana Raffaele Sollecito.

I due sono stati condannati in primo grado, assolti in appello e poi di nuovo dichiarati colpevoli dopo che la Cassazione aveva annullato la sentenza di proscioglimento.

Alla fine la Suprema Corte ha assolto definitivamente sia Knox che Sollecito. Entrambi si sono sempre proclamati estranei al delitto, ma l’opinione pubblica ancora oggi si divide tra colpevolisti e innocentisti.