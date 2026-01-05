Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 7.500 interventi degli artificieri, 27.500 kg di esplosivi sequestrati e 1.146 arresti il bilancio delle attività della Polizia ferroviaria e degli Artificieri nel 2025. Le operazioni sono state condotte su tutto il territorio nazionale, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza pubblica e prevenire gravi rischi per la collettività, attraverso controlli, sequestri e campagne di sensibilizzazione.

Il bilancio degli artificieri: interventi e sequestri record

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il 2025 ha visto un’intensa attività da parte dei 129 artificieri specializzati, distribuiti in 29 nuclei presso le principali Questure e alcuni uffici della Polizia di frontiera. Questi professionisti, operando in sinergia con le Forze Armate e seguendo le direttive del Dipartimento della pubblica sicurezza, hanno fornito supporto tecnico fondamentale anche agli uffici investigativi, soprattutto nei sequestri di materiale pericoloso.

Nel corso dell’anno, gli artificieri hanno effettuato oltre 7.500 interventi in tutta Italia, tra cui ispezioni e bonifiche in occasione di manifestazioni pubbliche, congressi e grandi eventi. Particolare rilievo ha avuto l’attività di contrasto alla commercializzazione illegale di materiali esplosivi, svolta in collaborazione con gli uffici di Polizia amministrativa delle Questure. Questa azione ha portato al sequestro di 27.500 kg di materie esplodenti, contribuendo in modo significativo alla tutela della sicurezza pubblica.

L’impiego di tecnologie avanzate, come robot telecomandati, sistemi di ispezione radiografica portatile e dispositivi di protezione individuale di ultima generazione, ha permesso di ridurre i rischi per operatori e cittadini. La formazione continua, con numerosi corsi di aggiornamento e simulazioni complesse, ha garantito standard elevati di sicurezza ed efficacia.

Prevenzione e sensibilizzazione: incontri nelle scuole e con i cittadini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nel 2025 è stata rafforzata anche l’azione di prevenzione e sensibilizzazione. Gli artificieri hanno partecipato a oltre 230 incontri formativi presso istituti scolastici e a molteplici eventi di prossimità, promuovendo la cultura della sicurezza. In queste occasioni, è stata posta particolare attenzione ai rischi legati all’uso improprio di materiale pirotecnico e alle corrette modalità di utilizzo dei prodotti consentiti dalla legge, illustrando le gravi conseguenze derivanti dalla manipolazione di artifici illegali.

Il bilancio di fine anno sottolinea l’importanza di un impegno quotidiano che ha contribuito a ridurre i rischi e a proteggere gli spazi di vita comune, rafforzando il legame tra sicurezza e fiducia dei cittadini.

Polizia ferroviaria: controlli, arresti e sequestri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, anche la Polizia ferroviaria ha tracciato un bilancio significativo per il 2025. Sono state 4.853.788 persone controllate, con un incremento del 7% rispetto al 2024. Le indagini hanno portato a 14.076 indagati e 1.146 arresti. Nel corso dell’anno, sono state impiegate 42.924 pattuglie a bordo di 97.670 convogli, con particolare attenzione alle tratte più frequentate dai pendolari.

Per contrastare furti e truffe ai danni dei viaggiatori, sia negli scali che sui treni, sono stati predisposti 8.526 servizi antiborseggio in abiti civili. L’attività di controllo ha portato all’elevazione di oltre 10.577 contravvenzioni, di cui 4.538 sanzioni relative al regolamento di polizia ferroviaria e 1.491 al codice della strada. Sono stati controllati 45.842 bagagli anche con l’ausilio di metal detector, e sono state effettuate 335 ispezioni presso i depositi bagagli.

Numerosi anche i sequestri: 379 armi, 22 kg di hashish e 1,3 kg di cocaina sono stati sottratti alla circolazione grazie all’attività della Polizia ferroviaria.

Piano Stazioni Sicure: focus su Roma, Milano e Napoli

Un impulso decisivo all’attività di controllo è stato dato dal Piano Stazioni Sicure, attuato nelle stazioni di Roma Termini, Milano Centrale e Napoli Centrale. Questo piano ha rafforzato i servizi di presidio e controllo degli scali e delle aree limitrofe. Sono stati identificati oltre 1.003.608 soggetti (352.541 a Milano Centrale, 387.200 a Roma Termini e 263.867 a Napoli Centrale), 2.582 denunciati (1.466 a Milano Centrale, 638 a Roma Termini e 478 a Napoli Centrale) e 533 arrestati (240 a Milano Centrale, 179 a Roma Termini e 114 a Napoli Centrale).

L’ultima occorrenza di Napoli è stata resa cliccabile per approfondimenti sulla città.

Contrasto ai furti di rame e controlli sui trasporti di merci pericolose

La lotta ai furti di rame ha visto l’effettuazione di circa 2.475 controlli ai centri di raccolta e recupero metalli, 13.440 servizi di pattugliamento delle linee ferroviarie e 2.897 controlli su strada a veicoli sospetti. Questo dispositivo ha permesso di denunciare 343 persone e arrestarne 19.

Per quanto riguarda i controlli sui convogli che trasportano merci pericolose, sono stati verificati 1.640 carri ferroviari, italiani e stranieri. Sono emerse 31 irregolarità e sono state elevate 40 sanzioni amministrative.

Giornate straordinarie di controllo e cooperazione internazionale

Nel 2025 sono state organizzate 40 giornate straordinarie di controllo del territorio: 16 Viaggiare sicuri per il potenziamento dei controlli a persone e bagagli; 12 Rail Safe Day per prevenire comportamenti impropri in ambito ferroviario; 10 Oro rosso per il contrasto dei furti di rame e 2 Action week merci pericolose per i controlli ai treni che trasportano merci pericolose.

In ambito internazionale, la Polizia ferroviaria italiana ha proseguito la collaborazione con l’Associazione europea delle polizie ferroviarie e dei trasporti Railpol, partecipando a 2 Active shield, 2 Rail prevention week e 1 Rail action week, tutte iniziative finalizzate al controllo di viaggiatori, bagagli e alla tutela delle infrastrutture ferroviarie.

Vigilanza alle frontiere e contrasto all’immigrazione clandestina

Numerosi sono stati i servizi di vigilanza nelle stazioni di confine e sui treni transfrontalieri, con l’obiettivo di prevenire attività illecite a carattere transnazionale, in particolare l’immigrazione clandestina. L’attività, svolta lungo le fasce confinarie di Brennero e Tarvisio anche in collaborazione con le Polizie austriaca e tedesca, ha portato al controllo di 20.434 persone straniere, con un incremento del 6,4% rispetto all’anno precedente, di cui 729 irregolari sul territorio nazionale.

Campagne di sensibilizzazione e nuove tecnologie per la sicurezza

Nel 2025 la Polizia ferroviaria ha proseguito la campagna “Train…to be cool”, avviata nel 2014 e rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie. Sono stati 1.537 incontri nelle scuole di tutto il territorio nazionale, con la partecipazione di quasi 85.000 studenti, per approfondire le tematiche legate alla sicurezza ferroviaria.

Da dicembre, la quotidianità di milioni di viaggiatori si è arricchita di un nuovo strumento: l’applicazione Youpol della Polizia di Stato, che ha esteso le sue funzionalità anche all’ambito ferroviario. Gli utenti possono ora inviare segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti che si verificano all’interno di stazioni o treni, facilitando così il contatto diretto con la Polizia di Stato.

IPA