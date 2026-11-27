Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un residuato bellico, forse un siluro della Seconda Guerra Mondiale, è stato individuato sui fondali marini di Polignano a Mare, comune in provincia di Bari. Il ritrovamento è avvenuto nei giorni scorsi durante le ricerche avviate dopo una segnalazione del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Monopoli.

Polignano a Mare: i sommozzatori individuano un siluro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le operazioni sono state svolte dalla Squadra Sommozzatori della Polizia di Stato di Bari, con il supporto del personale specializzato dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura e di un’unità navale. Nonostante le condizioni meteomarine avverse e la scarsa visibilità sott’acqua, gli operatori hanno localizzato il manufatto sui fondali di Polignano a Mare, quasi completamente coperto da incrostazioni marine.

Le caratteristiche del reperto appaiono compatibili con quelle di un siluro risalente al secondo conflitto mondiale. La natura dell’oggetto e il periodo in cui è stato realizzato dovranno tuttavia essere verificati attraverso accertamenti tecnico-specialistici della Marina Militare.

Area interdetta per 100 metri

I sommozzatori hanno fotografato il rinvenimento e comunicato la posizione agli organi competenti, cui spetteranno le successive attività. Nell’area è stato disposto il divieto immediato di navigazione, sosta alla fonda, balneazione, immersioni e di ogni altra attività legata ai pubblici usi del mare. L’interdizione riguarda un raggio di 100 metri.

La Polizia ha sottolineato il ruolo dei propri sommozzatori, impegnati anche in situazioni ambientali complesse per tutelare l’incolumità pubblica e la sicurezza delle attività marittime.