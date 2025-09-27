Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due persone sono state arrestate per rapina e truffa ai danni di anziani a Polistena, dopo aver tentato di estorcere denaro con il metodo del finto carabiniere. L’operazione, condotta dai Carabinieri e dalla Polizia Stradale, è stata resa possibile grazie alla segnalazione tempestiva di una delle vittime e ha portato al recupero di denaro e gioielli sottratti. I fatti si sono svolti nella giornata di ieri nella piana di Gioia Tauro, dove i due malviventi avevano preso di mira diversi anziani, sfruttando la paura e la vulnerabilità delle vittime.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio con una telefonata da un numero sconosciuto a un’anziana residente a Polistena. Un uomo, spacciandosi per avvocato, ha raccontato alla donna che la figlia era stata arrestata e che per liberarla era necessario raccogliere tutto il denaro disponibile in casa per pagare la cauzione. Questo schema, noto come “truffa del finto carabiniere”, è ormai tristemente diffuso e mira a colpire le persone più fragili, facendo leva su sentimenti di paura e urgenza.

Il modus operandi dei truffatori

I due malviventi, un uomo e una donna poco più che quarantenni, non si sono limitati a una sola vittima. Nella stessa giornata hanno effettuato analoghe chiamate ad altri anziani della zona, cercando di replicare il raggiro. Tra le persone contattate vi è stata anche un’anziana di Cittanova, che, grazie alla partecipazione a un corso anti-truffa organizzato dai Carabinieri, ha riconosciuto il tentativo di truffa e ha immediatamente allertato il 112. La sua prontezza ha permesso alle forze dell’ordine di avviare subito le indagini e di monitorare la zona alla ricerca di persone e veicoli sospetti.

L’indagine e l’arresto

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza delle abitazioni delle vittime, i Carabinieri sono riusciti a individuare i due sospetti a bordo di un’auto bianca, in fuga verso l’autostrada. La segnalazione è stata immediatamente trasmessa anche alla Polizia Stradale, che ha intercettato e fermato i due nei pressi di Lamezia Terme. All’interno del veicolo sono stati trovati e recuperati il denaro contante e i gioielli sottratti, tra cui monili in oro custoditi nell’abitazione dell’anziana vittima di Polistena. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e sarà restituito alla legittima proprietaria.

Le accuse e la convalida dell’arresto

Sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, l’uomo e la donna sono stati arrestati con l’accusa di rapina e truffa e condotti in carcere. La prospettazione accusatoria è stata accolta dal Procuratore di Lamezia Terme e successivamente convalidata dal GIP, che ha disposto la prosecuzione della misura cautelare in carcere. Attualmente, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità effettiva degli arrestati sarà valutata nel corso del processo.

IPA