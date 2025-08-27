Polizia alla festa dell’influencer al lido: c’erano 1000 persone in un locale da 200, venduto alcol a minori
Blitz della forze dell'ordine alla festa in un lido della costiera sorrentina per sovraffollamento e vendita di alcol a minorenni
Si è conclusa con l’arrivo di alcuni ospiti inattesi e sena dubbio sgraditi la grande festa al solarium del Katarì, popolare stabilimento balneare sulla costiera sorrentina. Il lido ospitava un famoso influencer in concerto. Ad ascoltarlo c’erano più di 1000 persone, quasi tutte minori, nonostante la capienza massima di 200. Scoperta anche la vendita massiccia di alcolici ad astanti under 18.
La festa di Samurai Jay al lido Katarì
Tra i grandi eventi di fine stagione allo stabilimento balneare Katarì, sulla costiera sorrentina, c’era l’esibizione di un seguitissimo dj.
Il lido di Marina di Cassano, nel comune di Sant’Agnello, ha largamente pubblicizzato l’evento sui social, forte anche dei numerosissimi follower del performer ospite.
Samurai Jay
Sono stati più di un migliaio, così, a presentarsi per ballare sulle note di Samurai Jay, la maggior parte giovanissimi.
Presso il solarium del Katarì, che di notte si trasforma in discoteca, si sono radunate oltre 1000 persone.
800 persone in più rispetto alla capienza di 200 individui prevista dalle norme di sicurezza del luogo.
800 euro di alcol a minorenni
Il pericoloso sovraffollamento ha destato l’attenzione delle forze dell’ordine, che si sono recate sul luogo della festa.
A notte fonda, una pattuglia di carabinieri è intervenuta per porre fine alla serata.
“Al rischio concreto di sicurezza, – comunica l’Arma – si è aggiunta la vendita sconsiderata (nonché illegale) di alcolici ai minori”.
Gli agenti hanno raccontato di aver trovato su uno dei tavoli uno scontrino da quasi 800 euro, tutti spesi per alcolici.
A quel tavolo era seduto un gruppo di soli minorenni, sette ragazzi tutti tra i 16 e i 17 anni.
Denunciato il proprietario dello stabilimento
L’intervento dei carabinieri si è concluso con il riconoscimento e la denuncia di due persone.
I militari della stazione di Sorrento hanno identificato l’amministratore e il proprietario dell’attività, in seguito denunciati.
L’accusa è quella di irregolarità quali sovraffollamento e mancato rispetto della normativa sulla somministrazione di alcolici ai minori.
In corso da parte dei carabinieri anche verifiche su eventuali responsabilità legate all’organizzazione e alla promozione dell’evento.
Per contrastare il fenomeno del binge drinking, il consumo smodato di alcol tra i giovanissimi, numerose province hanno avviato controlli a tappeto.