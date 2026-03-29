Polizia di Israele impedisce a Pierbattista Pizzaballa di entrare al Santo Sepolcro: "Precedente grave"

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Il patriarcato latino di Gerusalemme ha comunicato che la polizia israeliana ha fermato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, titolare della diocesi, e padre Francesco Ielpo, il custode di Terra Santa, mentre si recavano presso la chiesa del Santo Sepolcro nella città santa, per celebrare la messa della Domenica delle Palme. I due non hanno quindi potuto presenziare alla funzione.

Pizzaballa fermato dalla polizia mentre si recava al Santo Sepolcro

Durante la mattinata di domenica 29 marzo il cardinale e patriarca latino di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa e il custode di Terra Santa Franceso Ielpo sono stati fermati dalla polizia israeliana mentre si recavano al Santo Seplocro.

Ne ha dato notizia lo stesso patriarcato latino di Gerusalemme, che ha tenuto a sottolineare che i due procedevano “in forma privata” e che quindi non stavano eseguendo alcuna processione religiosa.

Di conseguenza, Pizzaballa non ha potuto celebrare la messa della Domenica delle Palme, ricorrenza cattolica che celebra l’arrivo di Gesù a Gerusalemme.

Notizia in aggiornamento