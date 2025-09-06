Polizia ferma 29enne per violenza sessuale a Tarvisio, durante l'arresto sequestrati abiti per 120mila euro

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino rumeno di 29 anni è stato arrestato a Tarvisio nell’ambito di un’operazione della Polizia di Frontiera, in esecuzione di un mandato di arresto europeo per violenza sessuale. L’uomo è stato individuato in un appartamento della cittadina friulana, dove sono stati rinvenuti anche 800 capi di abbigliamento di noti marchi, per un valore complessivo di 120.000 euro. I capi sono stati sequestrati e l’arrestato è stato denunciato anche per ricettazione.

Operazione della Polizia di Frontiera: i dettagli dell’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto il 1 settembre 2025 grazie all’intervento degli operatori del Settore di Polizia di Frontiera di Tarvisio. Il cittadino rumeno era destinatario di un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla Corte d’Appello di Milano su richiesta delle autorità rumene, in seguito a un mandato di arresto europeo per violenza sessuale.

La scoperta nell’appartamento: abiti di lusso per un valore di 120.000 euro

Durante l’operazione, gli agenti hanno individuato il sospettato in un appartamento di cui aveva la disponibilità nella zona di Tarvisio. Nel corso della perquisizione, l’attenzione degli operatori è stata attirata da alcuni sacchi di plastica presenti nell’abitazione. Approfondendo i controlli, sono stati rinvenuti circa 800 capi di abbigliamento appartenenti a noti brand internazionali. Il valore stimato della merce sequestrata si aggira intorno ai 120.000 euro.

Le accuse: violenza sessuale e ricettazione

L’uomo, oltre ad essere arrestato in esecuzione del mandato europeo per violenza sessuale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente anche per il reato di ricettazione, in relazione ai numerosi capi di abbigliamento di provenienza sospetta trovati nell’appartamento. Gli indumenti sono stati sottoposti a sequestro, mentre proseguono le indagini per accertare la provenienza della merce e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.

Contesto operativo: controlli rafforzati alla frontiera

L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di sicurezza messo in atto negli ultimi giorni dal Settore di Polizia di Frontiera di Tarvisio. Le attività di controllo sono state intensificate a seguito della sospensione del trattato di Schengen e del conseguente ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia. Queste misure straordinarie sono state adottate per contrastare il fenomeno dell’immigrazione clandestina e altri reati transfrontalieri.

I numeri dei controlli: oltre 1500 verifiche e tre arresti in agosto

Nel solo mese di agosto, la Polizia di Frontiera di Tarvisio ha effettuato più di 1500 controlli sul territorio, che hanno portato all’arresto di tre cittadini stranieri per reati legati all’immigrazione clandestina. L’arresto del cittadino rumeno si aggiunge dunque a un bilancio già significativo, confermando l’efficacia delle attività di prevenzione e repressione messe in campo dalle forze dell’ordine.

Il ruolo della cooperazione internazionale

L’arresto del cittadino rumeno dimostra l’importanza della collaborazione tra le autorità italiane e quelle degli altri Paesi europei. Il mandato di arresto europeo, emesso dalla Romania e recepito dalla Corte d’Appello di Milano, ha consentito di assicurare alla giustizia un soggetto accusato di violenza sessuale e di procedere contestualmente per il reato di ricettazione in Italia. La sinergia tra le forze di polizia e la magistratura dei diversi Stati membri dell’Unione Europea si conferma dunque uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità transnazionale.

Le indagini proseguono

Le indagini della Polizia di Frontiera di Tarvisio proseguono per chiarire la provenienza dei capi di abbigliamento sequestrati e per individuare eventuali complici del cittadino rumeno arrestato. Gli inquirenti stanno inoltre verificando se la merce possa essere collegata a furti o a reti di ricettazione attive sul territorio nazionale o internazionale.

