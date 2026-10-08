Polizia ferma l'intervista di Chiambretti a Mughini, fuoriprogramma a Fin Che La Barca Va: "Siamo autorizzati"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Piero Chiambretti e Giampiero Mughini fermati dalla polizia in diretta a Fin Che La Barca Va. Il conduttore è stato interrotto da alcuni agenti mentre stava intervistando il giornalista a bordo della barca sul Tevere che fa da studio televisivo alla sua trasmissione in onda su Rai 3. Un fuoriprogramma che ha causato stupore e ilarità tra presenti e pubblico a casa, ma sul quale il presentatore ha dato poi una spiegazione.

L’intervista a Mughini interrotta dalla polizia

Il siparietto si è verificato nel corso dell’ultima puntata del programma Rai di Chiambretti, arrivato alla quarta edizione, in cui dialoga con personaggi dello spettacolo, del giornalismo e dello sport, con le riprese in esterna su una barca che naviga lungo il Tevere.

L’ospite della trasmissione di mercoledì 7 ottobre era Giampiero Mughini. “C’è la polizia” ha affermato a un certo punto Chiambretti interrompendo l’intervista e chiedendo “la polizia dove sta?” allo staff che l’aveva richiamato. “Ahi… ci stanno per arrestare?” il commento sarcastico di Mughini.

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Il fuoriprogramma a Fin Che La Barca Va

Durante la diretta Chiambretti ha quindi urlato “siamo autorizzati!” agli agenti sulla sponda del Tevere, gestendo il fuoriprogramma con la sua proverbiale irriverenza.

“Noi siamo la trasmissione Fin che la barca va di un certo Chiambretti. Siamo in onda su Rai 3 in questo momento. Possiamo ripartire?” ha aggiunto rivolgendosi alle forze dell’ordine.

“Scusate amici telespettatori, ma in questo momento la polizia ha fermato l’intervista con il grande amico Giampiero, che è tornato in televisione, adesso viene arrestato. Scusate un attimo che sistemiamo la vicenda” ha detto il conduttore buttandola sul ridere.

“Secondo me sono di Mediaset” ha poi aggiunto scatenando l’ilarità della troupe mentre tutto veniva ripreso dalle telecamere.

La spiegazione di Chiambretti

La trasmissione è ripresa regolarmente dopo l’interruzione pubblicitaria, ma Chiambretti è tornato l’indomani sull’episodio spiegando cosa fosse successo.

“È molto semplice e tutto si è risolto in poco tempo. Tutto è dipeso dal fatto che al nostro seguito vola sempre un drone per le immagini dall’alto” ha detto a Adnkronos.

“Si naviga tutti i giorni, da lunedì a venerdì. Per navigare su Roma ci vogliono delle autorizzazioni che abbiamo e ci vogliono autorizzazioni anche per il drone – ha aggiunto – Ieri sera, combinazione, da quello che ho capito, a causa di una manifestazione era stato vietato il volo sopra il Tevere o in quella zona (a causa dell’innalzamento dei livelli di sicurezza per l’anniversario dell’attacco di Hamas a Israele del 7 ottobre 2023, ndr.)”.

“Quindi, vedendoci viaggiare come al solito col vento in poppa, la polizia ci ha fermato per sapere perché viaggiavamo con il drone quando c’era il divieto. Per capire e chiarire c’è voluto del tempo e quindi la trasmissione si è fermata. Una volta chiarito l’equivoco, perché noi abbiamo un’autorizzazione per girare sempre, siamo ripartiti. Tutto qui” ha concluso.