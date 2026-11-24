Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Salvo Sottile ha pubblicato sui social un video che lo ritrae assieme a Francesca Bugamelli nei corridoi Rai per smentire l’indiscrezione secondo cui la youtuber, nota anche come Bugalalla, sarebbe stata portata in Questura dopo la trasmissione Ore 14. Bugamelli ha spiegato così l’intervento della Polizia: “Sono venuti a notificarmi degli atti”.

Il video di Salvo Sottile con Francesca Bugamelli

Nella serata di lunedì 23 novembre, dopo alcune indiscrezioni secondo cui Francesca Bugamelli sarebbe stata portata in Questura dopo la trasmissione Ore 14, il conduttore Salvo Sottile ha pubblicato un video per smentire la notizia. Nella didascalia del post si legge: “Hanno detto che era latitante, poi l’hanno vista a Ore 14 e hanno detto che l’avevano portata in questura, qualcuno sui social addirittura che l’avevano arrestata. E invece no. Francesca Bugamelli è qui con me in Rai, non solo è a piede libero ma giovedì sera sarà con noi anche a Ore 14 Sera”.

Il video ritrae Salvo Sottile e Francesca Bugamelli insieme nei corridoi Rai. La youtuber ha spiegato: “Sono venuti per notificarmi degli atti, una cosa di routine e un atto obbligato. Ho firmato delle carte per ricevere gli atti per denunce di diffamazione. Facciamo anche a meno di strumentalizzare e mistificare cose normali, ingigantite per mostrificare la sottoscritta”.

Il commento di Roberta Bruzzone

Sempre sui social e sempre lunedì 23 novembre, la criminologa Roberta Bruzzone aveva scritto: “Quello che è successo oggi è davvero straordinario sotto ogni profilo e sia io che le numerose persone che hanno denunciato la Bugamelli (e non solo) ne siamo oltremodo soddisfatti. Potete anche smettere di raccontare barzellette. Oggi è avvenuto un passaggio fondamentale“.

Il racconto di Fabrizio Gallo

L’avvocato Fabrizio Gallo, anche lui ospite a Ore 14 con Francesca Bugamelli, ha raccontato al canale youtube gianca.net nel pomeriggio di lunedì cosa è successo.

La sua ricostruzione dei fatti: “Si è visto un movimento strano in studio mentre Sottile dava la linea a Diaco. È venuta una persona in borghese che stava presidiando l’uscita. A un certo punto, un commissario di Polizia ha chiesto alla dottoressa Bugamelli se fosse lei”.

Ancora Fabrizio Gallo: “Lo stesso commissario ha detto categoricamente a Bugamelli che dovesse seguirlo immediatamente in caserma. Fuori dallo studio, nel corridoio, c’erano alcuni poliziotti in divisa. Lei ha dovuto seguire il commissario e i poliziotti che l’hanno accompagnata fuori. Noi non siamo usciti dalla stessa parte, ho preso il taxi e me ne sono andato via”.

L’avvocato ha poi aggiunto: “C’è stato un po’ di subbuglio in Rai, non è una cosa molto normale. Mi dispiace per lei ma è una cosa imbarazzante, non credo che per lei sia una cosa bella. Non auguro a nessuno questa situazione brutta. Pare che stia facendo un’elezione di domicilio“.

Il riferimento di Sottile durante la puntata di Ore 14

Martedì 24 novembre, il giorno dopo il caso Bugamelli, Sottile ha avuto la youtuber ancora una volte ospite in studio a Ore 14: “Ancora una volta qui, a piede libero, nonostante ieri sui social si sia scatenato un putiferio“. Durante la puntata, la donna è tornata sull’episodio: “Dovevano notificarmi degli atti per denunce di diffamazione, qualcosa che è ordinario nel nostro lavoro. Il problema è che nonostante il nostro video e nonostante chi ha dato la notizia ha ritrattato, questi hanno continuato, hanno fatto dirette sui social, in cui continuavano a raccontare che ero stata portata via dalla polizia e arrestata, per un pericolo di fuga. Sempre gli stessi soggetti dicevano che se avessi messo piede in Italia mi avrebbero arrestata, penso che il problema sia l’uscita del libro. Un libro che dà molto fastidio, ci sono i documenti originali: ad ogni capitolo c’è un QR Code, il lettore può scaricare i documenti originali e verificare che quanto raccontiamo corrisponde alla realtà. Questa cosa non è mai stata fatta, ed è anche per questo che la narrazione è stata intossicata ed è stato mostrificato Alberto Stasi. La metodologia è sempre la stessa: ripetere una bugia finché non diventa vera”.