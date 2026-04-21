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Un motoraduno non autorizzato, organizzato per mettere in atto esibizioni illecite e pericolose per la sicurezza stradale, è stato interrotto dalla Polizia Stradale nei giorni scorsi a Galliate, in provincia di Novara. L’operazione è stata resa possibile grazie a un attento monitoraggio dei social network, che ha permesso di individuare e fermare sul nascere l’evento, salvaguardando l’incolumità dei partecipanti e degli altri utenti della strada.

Intervento della Polizia Stradale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la Polizia Stradale di Novara è intervenuta in località Galliate (NO) per bloccare un motoraduno non autorizzato. L’evento, pubblicizzato su una pagina Instagram, aveva attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno predisposto uno specifico servizio di controllo e prevenzione.

Monitoraggio social e prevenzione

L’operazione è stata pianificata a seguito di una costante attività di monitoraggio dei canali social, dove l’evento era stato promosso. Dalle indagini preliminari è emersa la volontà di numerosi motociclisti di partecipare al raduno, con l’intento di assembrarsi ed esibirsi in manovre pericolose a bordo dei propri mezzi. La Polizia Stradale ha quindi deciso di intervenire tempestivamente per prevenire possibili condotte illecite e garantire la sicurezza pubblica.

Controlli e sanzioni: i numeri dell’operazione

Durante l’intervento, gli agenti hanno controllato 34 veicoli e 46 persone, tra conducenti e spettatori, alcuni dei quali erano giunti sul posto a piedi o in bicicletta. L’azione delle forze dell’ordine si è conclusa con l’elevazione di 13 sanzioni amministrative ai sensi del Codice della Strada. Nel dettaglio, 2 sanzioni sono state comminate per violazione delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli, 6 sanzioni per installazione di dispositivi non conformi, 2 sanzioni per la presenza di dispositivi mancanti o non funzionanti.

Le restanti sanzioni hanno riguardato la guida senza patente, l’inosservanza degli obblighi imposti dalla segnaletica stradale e l’inosservanza all’invito di fermarsi all’alt.

La sicurezza stradale al centro dell’azione

L’intervento della Polizia Stradale ha avuto come obiettivo principale la tutela dell’incolumità dei partecipanti al raduno e di tutti gli utenti della strada, compresi gli stessi operatori intervenuti. Grazie alla tempestività dell’azione, è stato possibile prevenire esibizioni illecite e potenzialmente pericolose, evitando così possibili incidenti o situazioni di rischio.

Conclusioni e bilancio dell’operazione

L’operazione condotta a Galliate rappresenta un esempio di come la collaborazione tra attività di intelligence digitale e intervento sul territorio possa contribuire in modo efficace alla prevenzione di reati e alla tutela della sicurezza pubblica.

IPA