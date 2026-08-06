Polizia locale di Milano, arrestati cinque agenti. Le accuse: "Agivano come una squadretta"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Cinque agenti appartenenti alla Polizia Locale di Milano sarebbero stati arrestati all’alba di giovedì 6 agosto con le accuse di arresto illegale, falso ideologico e peculato. L’inchiesta sarebbe nata dopo la denuncia presentata dall’avvocato difensore di un uomo arrestato lo scorso 16 luglio. Per la Procura, il gruppo avrebbe agito come una vera e propria squadretta.

Polizia locale di Milano, cinque arresti

Come riporta Il Fatto Quotidiano, secondo l’accusa, durante l’operazione che avrebbe portato alla denuncia, alcuni agenti avrebbero sottratto circa 1.400 euro alla persona fermata.

Il gruppo avrebbe agito organizzando nei dettagli l’intervento che avrebbe poi portato all’arresto del presunto pusher.

La misura cautelare riguarderebbe i fatti del 16 luglio, ma nell’ordinanza il giudice segnalerebbe anche altri episodi analoghi ancora in fase di approfondimento.

Le esigenze cautelari indicate sarebbero il rischio di reiterazione del reato e il rischio di inquinamento probatorio.

I cinque agenti potrebbero essere interrogati nel carcere di San Vittore.

Le indagini

Sarebbero stati acquisiti i filmati delle telecamere di videosorveglianza su richiesta della difesa dell’uomo arrestato.

Secondo quanto evidenziato dal gip nell’ordinanza e riportato da Il Fatto Quotidiano, le immagini “dimostrano in maniera incontrovertibile la veridicità delle dichiarazioni” rese dal presunto pusher.

Proprio la denuncia dell’uomo e la successiva verifica delle registrazioni avrebbero fatto scattare gli accertamenti culminati negli arresti dei cinque appartenenti alla Polizia Locale.

Le immagini avrebbero documentato la cessione della droga in un parcheggio di viale Liberazione, a Corsico, e il successivo arresto in flagranza.

L’accusa sull’arresto “confezionato”

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, gli agenti avrebbero pianificato l’operazione scegliendo in anticipo l’acquirente al quale il pusher avrebbe dovuto consegnare circa 500 grammi di hashish.

Il problema, per l’accusa, riguardava il luogo dell’intervento.

Corsico si trova fuori dal territorio di competenza della Polizia Locale di Milano.

Gli agenti avrebbero quindi organizzato lo spostamento con due auto civetta.

La prima sarebbe stata guidata dall’acquirente, pur senza alcun titolo per condurre un veicolo in uso alla Polizia Locale.

La seconda avrebbe avuto a bordo gli altri operatori.

Nell’ordinanza, il gip avrebbe scritto che gli agenti avrebbero “artatamente confezionato una serie di atti – il verbale di arresto e gli ulteriori verbali – al fine di far apparire l’arresto come legittimamente avvenuto in territorio di loro competenza”.

Le contestazioni

Uno degli agenti arrestati dovrebbe rispondere anche di falso.

Avrebbe scritto di una resistenza a pubblico ufficiale da parte del presunto pusher durante una perquisizione.

Secondo l’accusa, sarebbe andato diversamente.

Il precedente

Lo stesso agente sarebbe coinvolto in un altro procedimento, relativo al pestaggio della donna transgender Bruna, avvenuto il 24 maggio 2023.

In quel processo risponderebbe di lesioni aggravate e falso.

Nel corso di una delle ultime udienze, l’agente avrebbe sostenuto di non essersi accorto del colpo inferto con il manganello dotato di distanziatore.

Avrebbe inoltre ritenuto più plausibile che le ferite fossero state provocate dalla stessa donna durante il trasporto, sbattendo ripetutamente la testa all’interno dell’auto di servizio.