Polizia rompe il finestrino dell'auto e salva bimbo a Cittadella, era rimasto chiuso al caldo per errore

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Bambino di appena due anni salvato dai poliziotti, costretti a rompere il finestrino dell’auto in cui era rimasto chiuso. Il grave pericolo è stato sventato a Cittadella, in provincia di Padova, dove il bimbo sarebbe stato bloccato dentro la vettura a causa dell’inserimento della chiusura centralizzata e del fatto che la madre avesse dimenticato le chiavi all’interno dell’abitacolo. L’intervento degli agenti è stato necessario per evitare che il piccolo rischiasse gravi conseguenze.

Il bambino chiuso in auto a Cittadella

Il bambino era rimasto chiuso dentro l’auto, con i finestrini alzati e sotto il sole cocente, in un parcheggio di Borgo Bassano, frazione del comune in provincia di Padova.

Come riportato dalla stampa locale, la giovane mamma, una 30enne di Cittadella, si è accorta all’improvviso di aver lasciato le chiavi in macchina e che al tempo stesso si fosse attivata accidentalmente la chiusura centralizzata del veicolo.

L’intervento della polizia per rompere il finestrino

Colta inizialmente dal panico, la donna ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti facendo scattare l’allarme e la richiesta di aiuto alla vicina sede dei vigili del fuoco, distante qualche decina di metri.

La centrale operativa aveva però inviato i pompieri a Cittadella per un altro intervento e la squadra avrebbe dovuto percorrere circa 15 chilometri prima di poter rientrare.

Tempistiche troppo lunghe, che hanno scatenato momenti di grande apprensione tra i presenti, preoccupati che con il passare dei minuti le temperature dentro l’abitacolo aumentassero sempre di più, mettendo a repentaglio le condizioni di salute del bambino.

Con l’aiuto delle altre persone, la madre ha quindi iniziato a coprire l’auto con dei cartoni, nel tentativo di ripararla dal sole, fino a quando è passata una pattuglia della polizia locale.

Data l’emergenza, gli agenti non hanno esitato a rompere il deflettore posteriore dell’auto, avendo cura di non fare arrivare i pezzi di vetro sul bambino.

Il salvataggio

Il piccolo di due anni è stato quindi fatto uscire dall’auto per il grande sollievo della madre e di tutti i presenti. Il bambino non ha riportato conseguenze e non ha avuto bisogno delle cure dell’ospedale.

Il comando del distretto Pd1a di Cittadella, guidato da Gledis Sambugaro, ha voluto esprimere l’apprezzamento per l’intervento degli agenti: “Desidero esprimere il mio sincero plauso agli agenti intervenuti – ha dichiarato – La prontezza di riflessi, la capacità di valutazione del rischio e il senso del dovere dimostrati testimoniano il valore del nostro lavoro al servizio della comunità. Un intervento che ha trasformato la paura in un lieto fine”.