È stato tratto in salvo un uomo in gravi condizioni grazie a un intervento tempestivo e coordinato delle forze dell’ordine e dei soccorritori a Sassari. L’episodio si è verificato nel pomeriggio del 17 ottobre 2025, quando un cittadino ha segnalato la scomparsa del fratello. L’uomo, trovato in stato di incoscienza nella sua abitazione, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove ora si trova fuori pericolo.

La segnalazione e l’allarme

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando un signore si è recato presso il corpo di guardia della Questura di Sassari nel pomeriggio del 17 ottobre 2025. L’uomo ha riferito di non riuscire a contattare il fratello dal giorno precedente, manifestando forte preoccupazione per la sua incolumità.

L’intervento delle forze dell’ordine

Ricevuta la segnalazione, il poliziotto di servizio ha immediatamente allertato la Squadra Volanti della Questura di Sassari. Gli agenti si sono recati con urgenza in via Vincenzo Monti, accompagnati dal personale sanitario e dai Vigili del Fuoco. Giunti sul posto, hanno constatato che la porta dell’abitazione era chiusa dall’interno e che l’uomo non rispondeva ai ripetuti richiami.

L’accesso all’abitazione e il salvataggio

In collaborazione con i Vigili del Fuoco, gli agenti hanno deciso di forzare l’ingresso. È stata infranta la finestra della cucina per consentire l’accesso all’interno dell’appartamento. Una volta entrati, il personale delle Volanti ha trovato l’uomo in stato di incoscienza, con gravi difficoltà respiratorie e in condizioni critiche.

I soccorsi e il ricovero

L’uomo è stato immediatamente soccorso e affidato alle cure del personale sanitario presente sul posto. Considerata la gravità della situazione, è stato disposto il trasporto urgente in codice rosso presso il Pronto Soccorso di Sassari. Ricoverato all’ospedale Santissima Annunziata, il paziente è stato sottoposto alle cure necessarie e ora si trova fuori pericolo.

