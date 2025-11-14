Polizia spara a un uomo armato di coltello a Parigi nella stazione Montparnasse, ferita anche una donna
Nella stazione Montparnasse, a Parigi, la Polizia ha sparato a un uomo armato ricercato per minacce a moglie e figli. Ferita anche una donna
La Polizia di Parigi ha sparato a un uomo armato di coltello che si trovava nella stazione Montparnasse: il soggetto era ricercato per minacce alla moglie e ai figli e avrebbe tentato di colpire dei passeggeri prima di ferirsi quando ha visto gli agenti rincorrerlo. Il 44enne sarebbe stato centrato due volte e in modo grave alle gambe, nella sparatoria è stata ferita anche una donna.
- Polizia spara a sospetto a Parigi nella stazione Montparnasse
- La ricostruzione e chi era l'uomo armato
- Paura in stazione, 2 feriti a Parigi
Attimi di grande paura in una delle più grandi e note stazioni ferroviari di Parigi. A Montparnasse, è entrata in azione la Polizia che ha neutralizzato un uomo di 44 anni, armato di coltello e segnalato come pericoloso.
Arrivato a bordo di un treno Ouigo proveniente da Rennes, il soggetto ha provato a infliggere dei colpi ai passeggeri della stazione e a sé stesso, prima di essere stato bersaglio degli agenti. Sarebbe stato colpito due volte, di cui una alle gambe dove sarebbe stato ferito gravemente. Nella sparatoria è stata ferita anche una passante di 53 anni. Entrambi non sono in pericolo di vita e sono stati prontamente soccorsi, riporta l’AFP.
Immagini dalla stazione Montparnasse di Parigi
La ricostruzione e chi era l’uomo armato
A riportare la notizia è la versione online del quotidiano Le Figaro. L’uomo è originario di Wallis-et-Futuna ed era ricercato su richiesta della procura di Créteil e del commissariato di Cachan per violenza familiare. Avrebbe infatti minacciato di morte la moglie e i figli.
Arrivato in stazione armato di coltello, si sarebbe con questo ferito, prima di venire gravemente colpito dalla polizia.
I fatti sono avvenuti intorno alle ore 15 di venerdì 14 novembre. Il 44enne era giunto a Parigi alle 14:30 e qui, visti gli agenti dirigersi verso di lui, avrebbe puntato l’arma su sé stesso, infliggendosi diversi colpi.
Paura in stazione, 2 feriti a Parigi
Il sospettato avrebbe quindi portato il coltello alla gola, minacciando di colpirsi ancora e puntandolo anche verso i passeggeri che si trovavano in quel momento in stazione.
Le Figaro parla di istanti “di estrema tensione”. È stato in questo momento che gli agenti hanno aperto il fuoco due volte, colpendo l’uomo “gravemente alle gambe“. Una pallottola ha raggiunto anche una donna, ferendola al piede.
I soccorsi sono arrivati subito sul posto e la stazione parigina è stata parzialmente evacuata a scopo precauzionale. “È stato istituito un perimetro di sicurezza“, ha dichiarato all’AFP un portavoce della Compagnia Nazionale delle Ferrovie Francesi, aggiungendo che “il traffico ferroviario è stato leggermente perturbato”.