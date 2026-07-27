Polizia spara a un uomo fuori dal supermercato Unicoop a San Vincenzo, avrebbe minacciato clienti col coltello

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di paura davanti al supermercato Unicoop di San Vincenzo, nel Livornese, dove un uomo senza fissa dimora di 42 anni è stato ferito da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, in forte stato di agitazione, avrebbe minacciato clienti e vigili brandendo un grosso coltello; avrebbe quindi tentato di aggredire un agente, che ha reagito sparando. Il 42enne, ferito all’addome, è stato portato all’ospedale, non è in pericolo di vita.

Armato di coltello al supermercato Unicoop a San Vincenzo

Un uomo di 42 anni, senza fissa dimora e originario della Spagna, è stato ferito da un colpo di pistola sparato da un agente della polizia municipale a San Vincenzo, in provincia di Livorno.

È successo nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 luglio, davanti al supermercato Unicoop. Lo riporta Ansa.

ANSA

Stando al racconto di testimoni, il ferito avrebbe dato in escandescenze e infastidito i clienti del supermercato. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia della polizia locale.

Secondo quanto riferiscono Il Tirreno e La Nazione, il 42enne era solito passare diverse ore al giorno davanti alla Coop, ma non aveva mai dato problemi.

Minaccia polizia con un coltello, agente gli spara

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 42enne era in forte di stato di agitazione e quando gli agenti della municipale si sono avvicinati avrebbe tirato fuori un grosso coltello.

I vigili avrebbero cercato di calmarlo e portarlo fuori dall’affollato supermercato, nel parcheggio.

Appena fuori, l’uomo si sarebbe avvicinato minacciosamente e avrebbe tentato di aggredire uno dei vigili brandendo il coltello, l’agente avrebbe reagito estraendo la pistola d’ordinanza e sparando.

Clochard ferito portato all’ospedale

Sul posto sono quindi intervenuti 118, polizia di Stato e carabinieri.

L’uomo, colpito e ferito all’addome, è stato soccorso e trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Pisa. Non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

La ricostruzione di quanto accaduto è ora al vaglio degli inquirenti, procura e polizia, titolare dell’indagine.

Gli investigatori con il personale della scientifica hanno effettuato i rilievi e ascoltato testimoni, sequestrati il coltello e la pistola.