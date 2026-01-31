Polizia trova ad Arezzo un giovane ricoperto di sangue in auto, si stava suicidando: salvataggio lampo
Un giovane è stato salvato dagli agenti delle Volanti a San Donato dopo una segnalazione dei familiari per tentato suicidio.
È stato evitato ad Arezzo un tragico epilogo nella notte del 29 gennaio. Un giovane poco più che trentenne è stato salvato dagli agenti delle Volanti della Questura mentre tentava di togliersi la vita. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione dei familiari, che hanno allertato le forze dell’ordine preoccupati per le intenzioni del ragazzo.
La segnalazione e l’inizio delle ricerche
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle due di notte, quando la Sala Operativa della Questura ha diffuso una nota di ricerca a tutte le pattuglie in servizio. La comunicazione riguardava un giovane, probabilmente a bordo di un’auto, che aveva manifestato intenti suicidi. La richiesta d’aiuto era partita dai familiari, che tramite il numero 112 avevano espresso la loro forte preoccupazione per le condizioni del ragazzo.
La ricerca in città e il ritrovamento
Grazie alle informazioni fornite, tra cui il modello e la targa del veicolo utilizzato dal giovane, gli agenti hanno avviato una rapida ricerca in tutte le zone della città. L’operazione si è conclusa positivamente dopo pochi minuti, quando la vettura è stata individuata nei pressi della zona ospedale di San Donato.
Le condizioni del giovane e l’intervento degli agenti
Il ragazzo è stato trovato all’interno dell’auto segnalata, seduto al posto di guida con il motore acceso. Appariva in uno stato di forte confusione, presentava numerose ferite sanguinanti e stringeva una lametta nella mano destra. Gli operatori delle Volanti sono intervenuti immediatamente, immobilizzando la mano del giovane e tamponando le ferite agli avambracci e ai polsi con i mezzi a disposizione, nel tentativo di fermare l’emorragia.
Il salvataggio e l’arrivo dei soccorsi
Il tempestivo intervento degli agenti, unito all’arrivo dei soccorsi sanitari chiamati nel frattempo, ha permesso di evitare gravi conseguenze. Il giovane, nonostante le ferite riportate durante il tentativo di suicidio, non ha subito danni severi. Le cause che hanno portato a questo gesto sono attualmente oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.