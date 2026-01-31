Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato evitato ad Arezzo un tragico epilogo nella notte del 29 gennaio. Un giovane poco più che trentenne è stato salvato dagli agenti delle Volanti della Questura mentre tentava di togliersi la vita. L’intervento è stato reso possibile grazie alla segnalazione dei familiari, che hanno allertato le forze dell’ordine preoccupati per le intenzioni del ragazzo.

La segnalazione e l’inizio delle ricerche

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio intorno alle due di notte, quando la Sala Operativa della Questura ha diffuso una nota di ricerca a tutte le pattuglie in servizio. La comunicazione riguardava un giovane, probabilmente a bordo di un’auto, che aveva manifestato intenti suicidi. La richiesta d’aiuto era partita dai familiari, che tramite il numero 112 avevano espresso la loro forte preoccupazione per le condizioni del ragazzo.

La ricerca in città e il ritrovamento

Grazie alle informazioni fornite, tra cui il modello e la targa del veicolo utilizzato dal giovane, gli agenti hanno avviato una rapida ricerca in tutte le zone della città. L’operazione si è conclusa positivamente dopo pochi minuti, quando la vettura è stata individuata nei pressi della zona ospedale di San Donato.

Le condizioni del giovane e l’intervento degli agenti

Il ragazzo è stato trovato all’interno dell’auto segnalata, seduto al posto di guida con il motore acceso. Appariva in uno stato di forte confusione, presentava numerose ferite sanguinanti e stringeva una lametta nella mano destra. Gli operatori delle Volanti sono intervenuti immediatamente, immobilizzando la mano del giovane e tamponando le ferite agli avambracci e ai polsi con i mezzi a disposizione, nel tentativo di fermare l’emorragia.

Il salvataggio e l’arrivo dei soccorsi

Il tempestivo intervento degli agenti, unito all’arrivo dei soccorsi sanitari chiamati nel frattempo, ha permesso di evitare gravi conseguenze. Il giovane, nonostante le ferite riportate durante il tentativo di suicidio, non ha subito danni severi. Le cause che hanno portato a questo gesto sono attualmente oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

IPA