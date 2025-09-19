Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fatti di violenza e furto hanno portato all’emissione di tre provvedimenti di Divieto di Accesso ai Centri Urbani (D.A.C.Ur.), noti come Daspo Willy, nei confronti di altrettanti soggetti. I provvedimenti sono stati adottati nei giorni scorsi dal Questore di Catanzaro per contrastare comportamenti pericolosi nei pressi di esercizi pubblici. Gli episodi sono stati registrati in diverse località della provincia, tra cui Conflenti, Montepaone e Serrastretta, e hanno coinvolto persone con precedenti penali. La misura è stata applicata per prevenire ulteriori rischi per la sicurezza di cittadini e famiglie.

La fonte della notizia e il contesto normativo

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, i provvedimenti di Daspo Willy sono stati introdotti dall’articolo 13 bis del D.L. n. 14/2017. Questa misura di prevenzione personale è stata pensata per arginare episodi di violenza e per neutralizzare la pericolosità sociale di chi, frequentando luoghi pubblici molto affollati, potrebbe mettere a rischio l’incolumità di cittadini, famiglie ed esercenti. Il Daspo Willy consente alle autorità di vietare l’accesso a esercizi commerciali e locali di intrattenimento a chi si sia reso protagonista di comportamenti pericolosi, anche in assenza di una condanna definitiva.

I destinatari dei provvedimenti: profili e precedenti

Il primo destinatario del provvedimento è un giovane di 27 anni, residente nel capoluogo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti di polizia. Tra i reati contestati figurano detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, furto e indebito utilizzo di carte di credito. Il giovane è stato arrestato dal personale dell’U.P.G.S.P. dopo essere stato sorpreso a commettere un furto all’interno del centro commerciale “Le Aquile”. Durante l’intervento, l’uomo ha assunto atteggiamenti violenti nei confronti degli agenti, tentando di aggredirli e minacciandoli anche dopo essere stato condotto in caserma, nonostante la presenza di numerose famiglie e bambini.

Il secondo caso riguarda un uomo di 60 anni, residente a Conflenti (CZ), con precedenti per furto aggravato e danneggiamento. L’uomo è stato deferito in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Soverato dopo essere stato sorpreso a rubare all’interno di un esercizio commerciale molto frequentato situato a Montepaone.

Il terzo destinatario del Daspo Willy è un soggetto di 47 anni, residente a Serrastretta. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri per violenza o minaccia a pubblico ufficiale. L’episodio si è verificato nel corso principale del Comune, dove, in evidente stato di alterazione psicofisica e con atteggiamento aggressivo, ha minacciato gli operatori intervenuti, inveendo contro di loro. Anche questo individuo era già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali, tra cui porto di armi od oggetti atti ad offendere, guida in stato di ebbrezza e procurato allarme.

Le motivazioni e le finalità della misura

La risposta dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza è stata immediata: per tutti e tre i soggetti è scattato il provvedimento di Dacur, che vieta loro di accedere per tre anni agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico intrattenimento situati nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui sono stati commessi i reati. Questa misura è stata pensata per colpire i soggetti più violenti e pericolosi che, pur non essendo stati condannati, sono stati denunciati negli ultimi 3 anni per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o locali di intrattenimento, o nelle loro vicinanze, e la cui condotta ha rappresentato un pericolo per la sicurezza pubblica.

Il Daspo Willy rappresenta uno strumento di prevenzione fondamentale per garantire la serenità e la sicurezza delle famiglie che frequentano luoghi pubblici. L’obiettivo è quello di impedire che persone già note per comportamenti violenti o pericolosi possano continuare a frequentare ambienti dove la presenza di cittadini, anche minori, è particolarmente elevata.

Le modalità di controllo e le sanzioni previste

L’osservanza della misura sarà garantita attraverso i sistemi di videosorveglianza presenti sia nel centro commerciale “Le Aquile” sia per le vie cittadine, oltre che dalla costante presenza delle Forze di Polizia sul territorio. In caso di eventuale violazione del provvedimento, i trasgressori sono stati già informati delle conseguenze: rischiano la reclusione fino a 3 anni e una sanzione pecuniaria.

La collaborazione tra le diverse forze dell’ordine, come la Polizia di Stato e i Carabinieri, ha permesso di intervenire tempestivamente e di applicare le misure di prevenzione nei confronti di soggetti che, per i loro comportamenti, rappresentano un rischio concreto per la sicurezza pubblica.

Il ruolo della prevenzione nella sicurezza urbana

La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci per contrastare fenomeni di violenza e criminalità nei contesti urbani. L’adozione di misure come il Daspo Willy consente di agire in modo tempestivo nei confronti di chi si è reso protagonista di reati o comportamenti pericolosi, anche in assenza di una sentenza definitiva. Questo approccio mira a tutelare la collettività e a garantire che i luoghi pubblici rimangano spazi sicuri per tutti.

Le autorità sottolineano l’importanza della collaborazione dei cittadini, invitandoli a segnalare tempestivamente episodi sospetti o comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza pubblica. Solo attraverso un’azione sinergica tra istituzioni e comunità è possibile prevenire e contrastare efficacemente episodi di violenza e criminalità.

Le città coinvolte e l’impatto sulla comunità

Gli episodi che hanno portato all’emissione dei provvedimenti si sono verificati in diverse località della provincia di Catanzaro, tra cui Conflenti, Montepaone e Serrastretta. In particolare, il centro commerciale “Le Aquile” è stato teatro di uno degli episodi più gravi, con la presenza di numerose famiglie e bambini al momento dell’intervento delle forze dell’ordine. L’impatto sulla comunità è stato significativo, con una forte attenzione da parte delle autorità a garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

La decisione di adottare il Daspo Willy nei confronti dei soggetti coinvolti rappresenta un segnale chiaro della volontà delle istituzioni di non tollerare comportamenti violenti o pericolosi nei luoghi pubblici. Le misure adottate mirano a prevenire il ripetersi di episodi simili e a tutelare la serenità delle famiglie e degli esercenti.

Le reazioni delle istituzioni e della cittadinanza

Le istituzioni hanno espresso soddisfazione per la tempestività e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine. Il Questore di Catanzaro ha sottolineato l’importanza di adottare misure di prevenzione nei confronti di soggetti che, per i loro precedenti e per i comportamenti tenuti, rappresentano un pericolo per la collettività. Anche la cittadinanza ha accolto positivamente l’adozione dei provvedimenti, riconoscendo l’impegno delle autorità nel garantire la sicurezza nei luoghi pubblici.

La collaborazione tra le diverse forze di polizia e la presenza costante sul territorio sono elementi fondamentali per prevenire e contrastare fenomeni di violenza e criminalità. Le autorità invitano i cittadini a continuare a collaborare, segnalando tempestivamente qualsiasi episodio sospetto.

Conclusioni: un modello di prevenzione per la sicurezza urbana

L’adozione dei tre provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di soggetti responsabili di violenza e furto nei pressi di esercizi pubblici rappresenta un esempio concreto di come la prevenzione possa essere uno strumento efficace per garantire la sicurezza urbana. Le misure adottate dal Questore di Catanzaro mirano a tutelare la collettività e a prevenire il ripetersi di episodi pericolosi, rafforzando il senso di sicurezza tra i cittadini.

Il Daspo Willy si conferma una misura di prevenzione fondamentale, capace di intervenire tempestivamente nei confronti di chi si rende protagonista di comportamenti pericolosi, anche in assenza di una condanna definitiva. La sinergia tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini rappresenta la chiave per costruire comunità più sicure e resilienti.

