Poliziotti Alessandro Migliore e Loris Colpini condannati per tortura a Verona, risarciti Daju e Tacchi

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Il Tribunale di Verona ha condannato per tortura Alessandro Migliore e Loris Colpini, i due poliziotti delle Volanti finiti a processo per le violenze su due uomini fermati e portati in Questura nel 2022. Per Migliore la pena è di sei anni e mezzo, per Colpini di quattro anni e tre mesi. Con la sentenza di martedì 13 ottobre il collegio ha riconosciuto a Nicolae Daju e Mattia Tacchi un risarcimento di 15mila euro ciascuno.

Il processo nasce dall’inchiesta che nel giugno 2023 aveva portato all’arresto di cinque agenti della Polizia di Stato. I pestaggi contestati erano avvenuti in gran parte nella stanza dei fermati, quella che in Questura chiamavano “acquario”, e alcuni erano stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.

Le condanne per tortura ad Alessandro Migliore e Loris Colpini

Per Colpini il collegio presieduto dal giudice Raffaele Ferraro è andato oltre la richiesta della Procura: i pubblici ministeri Carlo Boranga e Chiara Bisso avevano chiesto tre anni e dieci mesi. A entrambi è stata inflitta anche l’interdizione dai pubblici uffici. Migliore si era già dimesso dalla Polizia di Stato.

Colpini è stato invece assolto dall’accusa di discriminazione per un altro episodio, legato a un terzo fermato in Questura. La difesa di Migliore considera la sentenza profondamente ingiusta e ha annunciato ricorso. Se sarà necessario, ha detto, arriverà fino alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Le violenze contro Nicolae Daju e Mattia Tacchi nella Questura di Verona

Tra gli episodi esaminati dai giudici c’è quello del 14 ottobre 2022, quando Nicolae Daju, cittadino romeno senza fissa dimora, venne portato in Questura dopo un controllo. Secondo l’accusa Migliore lo avrebbe colpito e trascinato a terra, poi gli avrebbe spruzzato contro uno spray urticante. Colpini lo avrebbe spinto verso l’angolo in cui l’uomo aveva urinato, facendogli pulire il pavimento con i suoi stessi vestiti.

Mattia Tacchi era stato fermato il 22 agosto 2022. Secondo gli inquirenti fu portato fuori dall’acquario, in un punto non coperto dalle telecamere, e Migliore era accusato di avergli dato uno schiaffo così forte da fargli perdere i sensi per alcuni minuti.

Agli atti c’erano i video della stanza dei fermati e alcune conversazioni, acquisite dalla Squadra mobile, in cui Migliore raccontava le aggressioni alla fidanzata. Sentita in aula nell’ottobre 2024, la donna lo aveva descritto come una persona sincera che però “a volte esagera quando racconta le cose”.

Le parti civili e gli altri dodici poliziotti a processo

Oltre alle vittime, si erano costituiti parte civile il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà, l’associazione Avvocato di strada e il Partito per la tutela dei diritti dei militari e delle forze di polizia. Il ministero dell’Interno era stato citato come responsabile civile.

Per le violenze in Questura sono già stati rinviati a giudizio altri dodici poliziotti, quattro dei quali dovranno rispondere di tortura per episodi avvenuti tra l’estate e l’autunno del 2022. Il loro processo si aprirà l’11 febbraio 2027.

Nella stessa udienza preliminare, a febbraio, tre agenti erano stati condannati con rito abbreviato a pene tra i quattro e i cinque mesi, a vario titolo per lesioni, omessa denuncia e falso, mentre una poliziotta era stata assolta.