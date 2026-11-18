Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Poliziotti avatar che accompagnano i ragazzi in un viaggio virtuale tra le regole della sicurezza, anche attraverso giochi di ruolo. È una delle attrazioni del villaggio della legalità allestito in piazza del Carmine a Cagliari, dove circa 500 studenti delle scuole della città e della provincia hanno partecipato a una giornata della legalità con la Polizia di Stato. Tra gli stand hanno conosciuto da vicino il lavoro della Polizia per la sicurezza cibernetica, della Ferroviaria, della Stradale, del Reparto Volo e della Scientifica. La stessa iniziativa si è svolta in altre 11 città, da Napoli a Torino, da Bari a Padova.