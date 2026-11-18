Poliziotti avatar e giochi di ruolo per 500 studenti a Cagliari nel villaggio della legalità, il video
A Cagliari, il 'villaggio della legalità' coinvolge 500 studenti in un'esperienza interattiva sulla sicurezza.
Poliziotti avatar che accompagnano i ragazzi in un viaggio virtuale tra le regole della sicurezza, anche attraverso giochi di ruolo. È una delle attrazioni del villaggio della legalità allestito in piazza del Carmine a Cagliari, dove circa 500 studenti delle scuole della città e della provincia hanno partecipato a una giornata della legalità con la Polizia di Stato. Tra gli stand hanno conosciuto da vicino il lavoro della Polizia per la sicurezza cibernetica, della Ferroviaria, della Stradale, del Reparto Volo e della Scientifica. La stessa iniziativa si è svolta in altre 11 città, da Napoli a Torino, da Bari a Padova.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.