Poliziotti e carabinieri avrebbero rubato vestiti alla Coin di Roma Termini, la talpa era una cassiera

Sono 21 gli agenti, tra poliziotti e carabinieri, indagati a Roma con l’accusa di aver preso vestiti, accessori e profumi dalla Coin di via Giolitti, nei pressi della stazione Termini, grazie alla complicità di una cassiera. L’inchiesta è partita da ammanchi rilevati negli inventari, quantificabili in una cifra che supererebbe i 200mila euro.

Vestiti alla Coin di Roma Termini: 21 indagati tra poliziotti e carabinieri

21 appartenenti alle Forze dell’Ordine, tra Polfer e Arma, sono sotto inchiesta per furto aggravato, avvenuto mentre erano in servizio nell’area della stazione Termini di Roma. Nel fascicolo complessivo gli indagati sarebbero 44.

Secondo l’ipotesi investigativa, avrebbero sottratto merce all’interno del punto vendita Coin di via Giolitti, a Roma, approfittando di un sistema che avrebbe reso possibile uscire dal negozio con capi e prodotti non pagati o pagati solo in parte.

Gli episodi contestati risalirebbero all’autunno 2024 e ruotano attorno a un meccanismo ripetuto più volte nel tempo, non limitato a singoli casi isolati. La contestazione è ora in fase d’indagine, con gli addebiti formulati in termini di accusa che dovranno essere valutati nelle sedi competenti.

Il ruolo della cassiera “talpa”

Al centro della ricostruzione c’è una cassiera del negozio, indicata da Repubblica come l’elemento che avrebbe facilitato i furti. La merce, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata selezionata e messa da parte in anticipo, poi nascosta in un armadio vicino alla postazione di lavoro.

La dipendente avrebbe rimosso placche antitaccheggio e modificato le condizioni di vendita alla cassa, attraverso scansioni parziali degli articoli, prezzi ritoccati e importi inseriti manualmente.

In alcuni casi sarebbe stato utilizzato uno scontrino di cortesia relativo a vendite precedenti per simulare un acquisto regolare, mentre in altri si sarebbe finto un pagamento elettronico appoggiando carta o telefono al Pos senza un effettivo incasso.

Secondo la ricostruzione, in alcuni casi il contante sarebbe stato consegnato direttamente alla cassiera senza passare dal registratore di cassa. La merce sottratta comprenderebbe vestiti e accessori (giacche, piumini, felpe, camicie, cinture, cappelli, borse, intimo) oltre a cosmetici e profumi.

I numeri dell’indagine

L’indagine nasce dagli scostamenti emersi con i controlli interni del punto vendita. In un inventario è stato evidenziato un ammanco da 184 mila euro (circa il 10% del totale del negozio), mentre negli altri punti vendita lo scarto si fermerebbe al 2–3%. A verifiche successive sono stati attribuiti ulteriori 95 mila euro di merce mancante, con una quota rilevante concentrata nel comparto profumeria.

Nel gruppo dei 21 indagati in divisa figurano 9 poliziotti (tra cui una dirigente della Polfer Lazio, due commissari e altri profili operativi) e 12 carabinieri (tra cui un brigadiere, vice brigadieri e appuntati scelti). Gli episodi descritti sarebbero stati ricostruiti attraverso immagini di videosorveglianza installate dopo l’avvio delle verifiche.

L’avvocato Andrea Falcetta, che assiste otto carabinieri indagati, ha dichiarato: “Sono indagati da ieri per episodi, dei quali dimostreremo l’insussistenza, dal valore di poche decine di euro e non come alcuni hanno riferito per un giro da centinaia di migliaia di euro. Ma ad inizio procedimento per alcuni sono già colpevoli”.