Poliziotti presi a calci in via Raiffeisen a Bolzano, arrestato un 36enne: due agenti feriti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Prima gli insulti e le minacce, poi i calci contro gli agenti che cercavano di portarlo via. A Bolzano un uomo di 36 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo l’intervento della Squadra Volante in via Raiffeisen, dove era stata segnalata la presenza di una persona in escandescenze. Due poliziotti sono rimasti feriti, con prognosi di 4 e 5 giorni.

Bolzano, poliziotti presi a calci in via Raiffeisen

Secondo quanto riferito dalla Questura, la pattuglia è intervenuta in serata e sul posto ha trovato un uomo già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.

Alla vista degli agenti, il 36enne, che ha precedenti di polizia, ha cominciato a insultarli e a minacciarli.

Quando i poliziotti lo hanno invitato a seguirli è nata una colluttazione, durante la quale l’uomo ha iniziato a scalciare colpendoli più volte.

Per bloccarlo è servito l’arrivo di una seconda pattuglia.

Due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 4 e 5 giorni.

Controllo in piazza Domenicani, denunciato un 41enne

Il giorno successivo la Squadra Volante ha fermato per un controllo un altro uomo in piazza Domenicani.

Durante l’identificazione il 41enne è andato in escandescenze ed è stato contenuto dagli agenti, che lo hanno accompagnato in Questura.

Lì è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il cane al guinzaglio non era suo: restituito al proprietario

Al momento del controllo l’uomo stava passeggiando con un piccolo cane.

Dagli accertamenti è emerso che l’animale apparteneva a un’altra persona: gli agenti lo hanno trattenuto e poi riconsegnato a chi ne era il legittimo proprietario.

IPA