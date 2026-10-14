Poliziotti presi a calci in via Raiffeisen a Bolzano, arrestato un 36enne: due agenti feriti
Due cittadini marocchini fermati dalla Polizia a Bolzano per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Due agenti feriti.
Prima gli insulti e le minacce, poi i calci contro gli agenti che cercavano di portarlo via. A Bolzano un uomo di 36 anni è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo l’intervento della Squadra Volante in via Raiffeisen, dove era stata segnalata la presenza di una persona in escandescenze. Due poliziotti sono rimasti feriti, con prognosi di 4 e 5 giorni.
- Bolzano, poliziotti presi a calci in via Raiffeisen
- Controllo in piazza Domenicani, denunciato un 41enne
- Il cane al guinzaglio non era suo: restituito al proprietario
Bolzano, poliziotti presi a calci in via Raiffeisen
Secondo quanto riferito dalla Questura, la pattuglia è intervenuta in serata e sul posto ha trovato un uomo già noto alle forze dell’ordine per episodi simili.
Alla vista degli agenti, il 36enne, che ha precedenti di polizia, ha cominciato a insultarli e a minacciarli.
Quando i poliziotti lo hanno invitato a seguirli è nata una colluttazione, durante la quale l’uomo ha iniziato a scalciare colpendoli più volte.
Per bloccarlo è servito l’arrivo di una seconda pattuglia.
Due agenti hanno riportato lesioni giudicate guaribili in 4 e 5 giorni.
Controllo in piazza Domenicani, denunciato un 41enne
Il giorno successivo la Squadra Volante ha fermato per un controllo un altro uomo in piazza Domenicani.
Durante l’identificazione il 41enne è andato in escandescenze ed è stato contenuto dagli agenti, che lo hanno accompagnato in Questura.
Lì è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.
Il cane al guinzaglio non era suo: restituito al proprietario
Al momento del controllo l’uomo stava passeggiando con un piccolo cane.
Dagli accertamenti è emerso che l’animale apparteneva a un’altra persona: gli agenti lo hanno trattenuto e poi riconsegnato a chi ne era il legittimo proprietario.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.