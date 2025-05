Poliziotti si mimetizzano tra i partecipanti di una festa a Catania e arrestano tre pusher: l'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 3 arresti e centinaia di dosi di droga sequestrate il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Catania durante la festa dei lavoratori. L’operazione è stata condotta per garantire la sicurezza pubblica e contrastare lo spaccio di droga tra i giovani.

Controlli intensificati sul territorio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un complesso sistema di controllo del territorio è stato coordinato per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. L’operazione ha visto il dispiegamento di pattuglie in diversi punti strategici del territorio catanese, con l’obiettivo di prevenire e sanzionare condotte illecite da parte di automobilisti e motociclisti indisciplinati.

Collaborazione tra diverse unità

La vasta attività di controllo ha coinvolto diversi poliziotti della Questura di Catania, tra cui la Divisione Anticrimine, la Squadra Volanti e Motovolanti, la Squadra a Cavallo, la Squadra Cinofili, la Squadra Mobile e l’Ufficio Sanitario, insieme al personale della Polizia Locale e del Corpo Forestale. L’elicottero della Polizia di Stato del Reparto Volo di Reggio Calabria ha sorvegliato dall’alto, mentre la sicurezza è stata garantita dagli agenti del Reparto Mobile.

Sequestri e denunce

L’attenzione dei poliziotti si è concentrata nelle zone di maggior afflusso di giovani, come il litorale della Playa. Sono stati identificati complessivamente oltre 300 persone e controllati 60 mezzi. Grazie ai cani-poliziotto, sono state rinvenute centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, prevalentemente marijuana e hashish, ma anche cocaina, ecstasy e crack. Ulteriori 200 dosi di droga sono state sequestrate a seguito del controllo di auto e scooter.

Alcuni agenti della Squadra Mobile si sono mimetizzati tra i partecipanti alle feste organizzate da alcuni stabilimenti balneari, cogliendo in flagranza di reato 3 spacciatori, ossia due catanesi di 31 e 27 anni e un 19enne del calatino, sorpresi mentre cedevano droga ad alcuni ragazzi.

I tre pusher sono stati trovati in possesso di ecstasy, cocaina, hashish e marijuana e, pertanto, sono stati arrestati, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva. Informato il PM di turno, i tre verranno processati con rito direttissimo.

Arresti e denunce per possesso di armi

Due ragazzi catanesi sono stati denunciati per possesso di coltelli. Alla richiesta di chiarimenti, hanno dichiarato di averli portati “per sicurezza”. Inoltre, la collaborazione tra la Polizia di Stato e la Polizia Locale ha permesso di bloccare una rissa tra 5 giovani catanesi, trovati in possesso di mazze da baseball. Uno di loro è stato denunciato anche per porto di armi ed oggetti atti ad offendere.

Controlli stradali e sanzioni

Un altro significativo intervento ha riguardato l’osservanza delle prescrizioni del Codice della strada. Sono state accertate 100 gravi violazioni alla normativa, con il sequestro di 16 mezzi e la rimozione di 50 monopattini lasciati in modo irregolare. Inoltre, 4 soggetti sono stati denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e 7 per guida sotto l’effetto di alcool.

Denuncia per ricettazione

Un uomo di nazionalità gambiana è stato denunciato per ricettazione dopo essere stato fermato alla guida di un motociclo rubato. La presunzione d’innocenza è garantita per tutti gli indagati fino a condanna definitiva.

