Due arresti a Calcinato, in provincia di Brescia, dove due cittadini albanesi sono stati fermati dopo un inseguimento e una violenta colluttazione. I due uomini, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e altri illeciti, sono stati bloccati mentre tentavano la fuga a bordo di un’auto sospetta. L’intervento è stato motivato dalla necessità di prevenire furti in abitazione e si è concluso con il sequestro di arnesi da scasso e refurtiva, oltre che con il ferimento di alcuni agenti.

Il controllo e l’inseguimento: la dinamica dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nei giorni scorsi nel centro cittadino di Calcinato. Gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Brescia hanno notato un’autovettura che procedeva a velocità insolitamente ridotta tra le vie cittadine. Insospettiti dal comportamento dei due occupanti, i poliziotti hanno deciso di effettuare un controllo, intimando l’alt all’autista.

Alla richiesta di fermarsi, i due uomini hanno reagito in modo aggressivo e non collaborativo. Invece di sottoporsi al controllo, hanno opposto una violenta resistenza: il conducente ha colpito ripetutamente gli agenti con pugni e schiaffi, mentre il passeggero è risalito al posto di guida e ha tentato la fuga, accelerando improvvisamente. In questa manovra, i poliziotti sono stati trascinati per diversi metri sull‘asfalto, mettendo a rischio la loro incolumità e quella dei presenti.

La fuga e la cattura

I due sospetti hanno cercato di allontanarsi, ma sono stati immediatamente inseguiti dagli agenti. Durante la fuga, i malviventi hanno speronato la vettura della Polizia, danneggiando gravemente la fiancata della propria auto, il che li ha costretti a interrompere la corsa. A quel punto, hanno abbandonato il veicolo e hanno tentato di fuggire a piedi, ma sono stati raggiunti e bloccati dagli agenti dopo un inseguimento reso difficile dalla loro resistenza.

Perquisizione e sequestro di arnesi da scasso

Una volta fermati, i due uomini sono stati sottoposti a perquisizione personale, estesa anche al veicolo. L’operazione ha dato esito positivo: sono stati rinvenuti arnesi da scasso e refurtiva, che sono stati immediatamente posti sotto sequestro. Questo materiale conferma i sospetti degli investigatori, impegnati in servizi mirati alla prevenzione dei furti in abitazione nella zona.

Identità e precedenti dei fermati

I due arrestati sono cittadini albanesi: un 22enne, residente in Valle d’Aosta e regolare sul territorio nazionale, già gravato da precedenti penali per reati contro il patrimonio; e un 43enne, senza fissa dimora e irregolare in Italia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, contro la persona, in materia di stupefacenti e per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. Entrambi sono stati condotti presso gli uffici della Questura di Brescia per gli atti di rito.

Le accuse e le conseguenze per gli agenti

I due uomini sono stati arrestati con le accuse di violenza, resistenza e lesioni volontarie a Pubblico Ufficiale, lesioni, ricettazione e danneggiamento aggravato in concorso. Dopo essere stati messi a disposizione della Procura della Repubblica, sono stati sottoposti a custodia cautelare. La violenta colluttazione ha provocato agli agenti numerose ferite in diverse parti del corpo, che sono state medicate presso gli Spedali Civili di Brescia e giudicate guaribili con una prognosi di 15 giorni.

Provvedimenti amministrativi e dichiarazioni del Questore

Alla luce della gravità dei fatti e della pericolosità sociale dei due soggetti, il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha emesso nei loro confronti altrettanti ordini di allontanamento dal territorio nazionale. Una volta scarcerati, i due saranno accompagnati nel paese di provenienza per l’espulsione dall’Italia.

Il Questore Sartori ha sottolineato la gravità dell’accaduto, dichiarando che “due soggetti violenti e pericolosi sono stati messi in condizione di non nuocere e di essere arrestati dopo che hanno aggredito con violenza i Poliziotti, provocando loro gravi ferite in varie parti del corpo, e messo a repentaglio l’incolumità di automobilisti e pedoni. È intollerabile ed ingiustificabile che questi individui pongano in atto comportamenti violenti nei confronti di esponenti delle Forze di Polizia, costretti a subire aggressioni e ferimenti da parte di chi non ha alcun rispetto delle Istituzioni e delle Leggi del Paese che li ospita”.

IPA