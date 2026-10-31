Poliziotto della stradale arrestato per pedopornografia, la Postale ha scoperto migliaia di foto e video

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un agente della Polizia Stradale di Brescia è stato arrestato in flagranza di reato dai colleghi della Polizia Postale. L’accusa per l’uomo è di possesso di materiale pedopornografico. Da quanto si apprende era in possesso di migliaia di foto e video di bambini. Una scoperta resa possibile grazie a un software di ultima generazione che intercetta il materiale. Ora la polizia indaga sulla provenienza delle immagini e per identificare le giovani vittime.

Poliziotto arrestato per pedopornografia

Un poliziotto della Stradale è stato raggiunto e arrestato dalla Polizia Postale, che lo ha scoperto in possesso di migliaia di foto e video di bambini.

Contro di lui l’accusa di pedopornografia. L’arresto è avvenuto su mandato del sostituto procuratore Alessio Bernardi: i poliziotti della Postale si sono presentati a casa del quarantenne con il decreto di perquisizione e sequestro.

Hanno prelevato telefono e computer, sui quali sono stati scoperti i filmati e le immagini dei bambini. È stato così arrestato in flagranza di reato per il possesso di quel materiale.

Come è avvenuto l’arresto?

La scoperta sarebbe avvenuta grazie a un software in dotazione alla Polizia Postale che riesce a intercettare il materiale pornografico.

Si tratta di una novità per la Postale, ma che sta già dando diversi risultati nella lotta contro la diffusione del materiale pornografico. Quando questo entra in circolazione, scatta un alert e iniziano le indagini.

Poche ore prima dell’arresto del poliziotto della Stradale è avvenuto un altro arresto simile con protagonista un albergatore del Lago di Garda, nel Bresciano. Questi si trovava in possesso di 10.000 tra foto e video pedopornografici con bambini dai 6 ai 16 anni.

Le indagini

Ora inizia l’altra parte del caso, quella per ricostruire il percorso fatto da questo materiale fino al computer del poliziotto.

Si cerca di capire l’origine del materiale sequestrato per capire se il quarantenne si limitasse a scaricarlo per uso personale o se lo scambiasse con altri utenti. In quel caso l’accusa si aggraverebbe anche di “produzione di contenuti pornografici”.

Per questo si stanno passando al setaccio gruppi social e il dark web. Inoltre si cerca di identificare le vittime e individuare i luoghi in cui sono state realizzate le immagini per ampliare le indagini.