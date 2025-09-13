Poliziotto investito a un posto di blocco a Vicenza, grave in ospedale: il messaggio di Luca Zaia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A Grisignano di Zocco (Vicenza), un poliziotto della Polizia Stradale è stato investito da un’auto durante un posto di blocco sull’A4. Ricoverato con traumi e fratture al San Bortolo, l’auto è risultata rubata e sospettata di rapina. Il presidente Luca Zaia ha espresso vicinanza all’agente e chiesto giustizia severa contro i responsabili.

Un agente della Polizia Stradale di Vicenza è stato investito da un’auto durante un posto di blocco lungo l’autostrada A4, nei pressi dell’area di servizio Tesina a Grisignano di Zocco (Vicenza), nella serata di ieri, venerdì 12 settembre.

Secondo le prime ricostruzioni, la pattuglia aveva intimato l’alt a un’auto risultata rubata e sospettata di essere stata utilizzata per una rapina nel Milanese.

Il conducente non si è però fermato e ha forzato il posto di controllo, travolgendo l’agente per poi continuare la sua corsa e darsi alla fuga.

Le parole di Luca Zaia

Il poliziotto ha riportato un trauma cranico, fratture e altri traumi diffusi. È stato soccorso dal personale del Suem 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata.

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha espresso con un posto pubblicato sulla propria pagina Facebook solidarietà all’agente e ai suoi familiari: “Desidero esprimere la mia più sincera vicinanza al poliziotto ferito e alla sua famiglia, insieme a un sentito ringraziamento alla Polizia stradale per la professionalità e il coraggio con cui ogni giorno presidia le nostre strade”.

“Episodi come questo testimoniano quanto sia difficile e rischioso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa. Seguirò personalmente l’evoluzione delle condizioni dell’agente, con l’auspicio di un pronto recupero” ha poi aggiunto Luca Zaia.

La posizione del sindacato

Zaia ha inoltre condannato l’episodio, concludendo: “Non posso che condannare chi, di fronte all’alt delle forze dell’ordine, sceglie la fuga e non esita a mettere in pericolo la vita degli operatori di Polizia. Confido che la giustizia possa intervenire rapidamente e con la massima severità nei confronti di questi delinquenti alla guida dell’auto pirata”.

La Fsp Polizia del Veneto ha definito l’accaduto “inaccettabile”, sottolineando che “non è tollerabile che chi veste la divisa rischi la vita anche quando sta semplicemente applicando la legge, garantendo sicurezza a tutti”.

Il post di Luca Zaia

Al momento sono ancora in corso le indagini per rintracciare i responsabili della fuga e accertare eventuali collegamenti del veicolo con rapine compiute nell’area milanese.