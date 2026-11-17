Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Luca Tonan, di professione poliziotto, è morto d’infarto a Mestre dopo il turno di lavoro, mentre riposava sul divano di casa. Aveva 58 anni ed era anche uno sportivo e un salutista: nello specifico, era un campione di ciclocross, nonché appassionato di moto e di montagna. Lavorava in Polizia Postale e il suo soprannome era il “cacciatore di pedofili”.

Cosa si sa sul decesso del poliziotto Luca Tonan

Luca Tonan è morto d’infarto nella giornata di venerdì 13 novembre. Come riportato dal Corriere del Veneto, aveva terminato il turno in Polizia Postale alle ore 16 ed era poi tornato a casa.

Il poliziotto ha acceso la tv e si è messo a riposare un po’ sul divano. Il suo ultimo accesso social risale alle ore 17,50. Fatale un malore.

Chi era Luca Tonan

Il sovrintendente Luca Tonan lavorava alla Polizia Postale del Veneto ed era conosciuto con il soprannome di “cacciatore di pedofili“. Per un periodo ha lavorato anche in Polizia Ferroviaria, ma era l’anima dell’ispettore Truck, ossia il furgone della Polizia che ogni anno gira l’Italia per incontrare migliaia di studenti e insegnare loro a proteggersi dai pericoli sul web quando utilizzano gli smartphone.

Si allenava ogni giorno e mangiava sano. Era campione regionale di ciclocross a livello agonistico, da dieci anni con il Club Colli Euganei.

Il ricordo del fratello Vanni

Al Corriere del Veneto, Vanni, fratello del sovrintendente morto d’infarto, ha ricordato così il suo ingresso in Polizia: “Aveva 18 anni quando disse che voleva fare il poliziotto, era il suo modo di stare al mondo. Entrò da celerino. Tornava a casa pieno di lividi: mai un lamento. Per me Luca è stato un faro, il mio supereroe“.

Il commento del dirigente della Polizia Postale

Antonio Caliò, dirigente della Polizia Postale del Veneto, ha commentato così la notizia del decesso di Luca Tonan: “Diceva sempre ‘La cybersecurity è il futuro’. Sono suoi gli arresti più importanti della sezione indagini contro la persona. Luca combatteva la pedopornografia ed era il top, aveva dedicato la sua vita alla Polizia, amava il suo lavoro in maniera smisurata. Era uno dei poliziotti più bravi con cui ho lavorato”.

L’omaggio social a Luca Tonan

Sulla pagina Facebook Commissariato di Ps online – Italia è apparso un post che rende omaggio alla memoria del sovrintendente Luca Tonan: “Ci sono colleghi che diventano molto più di colleghi. Luca era uno di loro, sempre sorridente, solare, capace di fare squadra e di portare entusiasmo. All’interno della Squadra Reati contro la Persona affrontava indagini complesse e delicate, mettendo sempre al centro la tutela delle vittime più vulnerabili”.

La forza di Luca Tonan, hanno spiegato i suoi colleghi, “era la capacità di ascoltare, creare empatia e restituire fiducia a chi aveva vissuto momenti difficili. Si è sempre impegnato a diffondere i valori della Polizia di Stato e in particolare della Polizia Postale, che trasmetteva soprattutto ai giovani, educandoli al rispetto, alla responsabilità e a un uso consapevole dei social”.

“Non ha avuto figli, ma ha saputo essere una guida per tanti ragazzi, regalando loro consigli e insegnamenti preziosi, proprio come farebbe un padre” si legge ancora nel post.

Pochi giorni fa, Luca Tonan aveva incontrato gli studenti di Rovigo sul track di “Una Vita da Social”: “Anche lì aveva saputo fare ciò che gli riusciva meglio: guardare i ragazzi negli occhi, parlare al loro cuore e portarli a riflettere, trasmettendo con il suo impegno e la sua competenza valori profondi, che resteranno un esempio prezioso e continueranno a vivere nel ricordo di tutti noi”.