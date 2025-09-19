Poliziotto morto a 28 anni in un incidente a Nicosia, vittima Giuseppe Maggio in servizio a Ladispoli

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Ladispoli e Nicosia accomunate dal lutto per un poliziotto 28enne, Giuseppe Maggio, morto in un incidente in moto nel centro della provincia di Enna. L’agente della stradale in sevizio nel comune del litorale romano era tornato in Sicilia per i festeggiamenti della Maria Santissima dell’Aiuto, ricorrenza molto sentita nel suo paese di origine alla quale era particolarmente legato. Era in attesa del trasferimento previsto tra ottobre e settembre, dopo 5 anni lontano da casa.

Il poliziotto morto in provincia di Enna

Il 28enne aveva preso qualche giorno di permesso per prendere parte ai festeggiamenti a Nicosia, celebrati con grande partecipazione dalla comunità e in particolare nella chiesa di San Cataldo, dove è custodito il simulacro appena restaurato della Madonna dell’Aiuto. Una cerimonia di grande importanza per lo stesso Maggio, che faceva parte proprio della Confraternita del quartiere del suo paese natale.

Nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 settembre, il poliziotto ha perso la vita schiantandosi in moto per cause ancora in fase di accertamento, lungo la strada di contrada Sant’Agrippina, a distanza di pochi metri da casa.

Il comune di Nicosia dove l’agente Giuseppe Maggio è morto in un incidente stradale

Il lutto a Nicosia

La morte del giovane poliziotto ha scosso profondamente la comunità nella provincia di Enna, trasformando la festa in una giornata di dolore. Il comitato organizzatore ha annunciato l’annullamento di tutti gli eventi folcloristici in segno di cordoglio.

Il sindaco di Nicosia, Luigi Bonelli, ha proclamato il lutto cittadino per i funerali in programma nella Chiesa Cattedrale di San Nicolò, dalle 15.30 alle 17 di sabato 20 settembre.

Durante la cerimonia funebre le sedi istituzionali esporranno la bandiera a mezz’asta, saranno sospese le attività ludiche e ai negozianti del paese sarà chiesto di abbassare le saracinesche, a eccezione dei servizi essenziali.

La lettera dei colleghi

Commovente la lettera dei colleghi della polstrada del comando di Ladispoli dove Maggio prestava servizio:

Ciao Pe, che dirti… onestamente speravamo di non dover mai scrivere una cosa del genere ma purtroppo eccoci qua e, tra una lacrima e l’altra, ti vogliamo dire che siamo un po’ tutti arrabbiati con te!, Secondo te è normale che te ne sei andato senza nemmeno salutare? Ai tuoi fratelli? Bah, onestamente credo che questa sia ineducazione. [..] Adesso accendi i lampeggianti, attacca le sirene e parti per il tuo ultimo viaggio…Ciao Collè, dai tuoi fratelli del Terzo

