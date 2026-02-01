Poliziotto pestato al corteo Askatasuna, la testimonianza della cronista su cosa è successo prima del video

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

“Fortuna vuole che quella scena l’abbia vista con i miei occhi”. La cronista Rita Rapisardi interviene con un post sulla bufera scatenata dalla guerriglia al corteo pro Askatasuna a Torino e in particolare dal video dell’aggressione al poliziotto Alessandro Calista, pestato a terra da alcuni attivisti a volto coperto. La giornalista freelance ha voluto esprimere il suo punto di vista sulla vicenda, raccontando sui social quello che è successo prima di quella scena.

Il racconto degli scontri al corteo pro Askatasuna

Rita Rapisardi ha seguito per il Manifesto la giornata del corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna a Torino, riportando anche quanto ha visto degli scontri tra manifestanti e polizia.

“Ieri sera verso la chiusura del giornale, tarda, tanto lavoro, vedo esplodere la storia del ‘poliziotto martellato’, soprattutto da dopo che Crosetto twitta il video (rubato a un collega di Torino oggi, non citato, non pagato, il logo tagliato) che poi rimbalza ovunque” ha scritto nel suo post, commentando le immagini diffuse dal ministro della Difesa.

Il post di Rita Rapisardi

Nel suo post, la cronista ha rivelato di essere stata a “cinque metri” della scena del pestaggio ad Alessandro Calista, per il quale al momento è stato arrestato un 22enne di Grosseto.

Rapisardi ha spiegato come l’episodio sia avvenuto in un momento in cui gli scontri a Torino tra attivisti e forze dell’ordine stavano per esaurirsi.

“In corso Regina ormai erano in pochi – è la sua testimonianza – Sono tornata indietro per controllare, si parla di 20-30 persone al massimo. Mi affaccio e arrivano lacrimogeni ad altezza uomo (cosa vietata), una ragazza di fianco a me viene colpita, un altro batte sull’angolo del muro e mi sfiora. Indietreggiamo, capisco che da lì sono un bersaglio, quindi torno sul corso e mi nascondo tra le auto”.

Il pestaggio del poliziotto

Nel suo racconto, la cronista ha spiegato di aver visto a quel punto “una squadra di venti agenti in antisommossa che corrono per manganellare quei dieci più vicini, ormai deboli di numero”.

“Uno di questi, esce dallo schieramento, parte da solo e si allontana di 15 metri, per inseguire un paio di persone, mi pare una avesse un’asta in mano – si legge – Le inizia a manganellare, uno finisce a terra. Altri manifestanti arrivano in soccorso prendono il poliziotto e lo sbattono via, lui cade a terra e da lì ci sono quei secondi immortalati dal video ormai virale. Perde casco non allacciato e poi i due colpi di martelletto (non martello)”.

“Mi giro e guardo la squadra, nessuno arriva a salvarlo, eppure l’hanno visto. Intanto da dietro arrivano delle urla, ‘basta, basta, lasciamolo stare’. I militanti si allontanano e finalmente arriva un collega – è la testimonianza di Rapisardi – In due poi lo trascinano via. Doppia ritirata, a quel punto mi allontano anche io, non era rimasto più nessuno”.

La giornalista ha spiegato di voler raccontare con il suo post cosa ha vissuto in prima persona, ponendo all’opinione pubblica anche alcune domande su tutte le immagini di persone “manganellate” che non otterranno la stessa visibilità.

“Cosa capiamo quando vediamo un video? Dov’è la nostra capacità di analisi? Quali domande ci facciamo? Cosa è successo prima, come interpreto quei pochi secondi, saranno tagliati ad arte?” è la riflessione di Rapisardi nel post.