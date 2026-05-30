Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cucciolo di lupo ferito è stato salvato da un poliziotto della Questura di Firenze mentre si recava al lavoro: l’animale, trovato in difficoltà nel Comune di Montale, è stato soccorso e affidato alle cure dei veterinari. L’intervento è stato reso necessario per garantire la sicurezza stradale e la sopravvivenza del piccolo lupo.

Il salvataggio in strada: la ricostruzione dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi un Sovrintendente della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Firenze, si stava recando agli uffici di via Zara per il suo turno di servizio. Durante il tragitto, percorrendo via Garibaldi nel Comune di Montale, il poliziotto ha notato un animale muoversi in modo insolito al centro della carreggiata.

Resosi conto della situazione, l’agente si è immediatamente fermato per verificare cosa stesse accadendo. Avvicinandosi, ha scoperto che si trattava di un cucciolo di lupo ferito. Per evitare ulteriori rischi sia per l’animale che per gli automobilisti, il Sovrintendente ha bloccato il traffico utilizzando la propria autovettura e ha segnalato la presenza del pericolo sulla strada.

Le misure di protezione per l’animale

Nel frattempo, il poliziotto ha provveduto a proteggere il cucciolo dal freddo, coprendolo con un giubbotto. Ha inoltre attivato i protocolli di sicurezza previsti in questi casi, contattando il numero unico di emergenza per richiedere l’intervento di personale specializzato.

Una volta giunti sul posto, gli operatori dell’Usl di Firenze hanno preso in consegna il cucciolo di lupo, occupandosi del suo recupero e delle prime cure necessarie. Il Sovrintendente si è successivamente messo in contatto con la struttura veterinaria per avere notizie sulle condizioni dell’animale.

Grazie all’intervento tempestivo del poliziotto e alle cure ricevute dal personale specializzato, il piccolo lupo è riuscito a sopravvivere. La vicenda ha avuto così un lieto fine, sottolineando l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e servizi veterinari per la tutela della fauna selvatica e la sicurezza pubblica.

Polizia