Polonia abbatte droni russi, mobilitate difese Nato: aeroporto di Varsavia chiuso, situazione senza precedenti

Per la prima volta da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina, scatenata dall’invasione voluta da Putin, la Polonia ha dichiarato di aver mobilitato le proprie difese aeree e quelle della Nato per abbattere dei droni russi che hanno violato il suo spazio aereo. Detriti di droni sono stati trovati nel villaggio di Czosnowka, nella parte orientale del Paese. La vicenda ha anche innescato la dura reazione degli Usa. Il senatore democratico Dick Durbin ha affermato che “Vladimir Putin sta mettendo alla prova la nostra determinazione”. Diversi aeroporti, tra cui quello di Varsavia, sono stati chiusi.

Russia viola lo spazio aereo della Polonia, mobilitate difese aeree Nato

“Alle 5:40 del mattino, nel villaggio di Czosnowka, gli agenti di polizia hanno confermato il ritrovamento di un drone danneggiato”, ha riferito la polizia polacca. Il premier Donald Tusk ha scritto su X di aver informato il segretario generale della Nato, Mark Rutte, “sulla situazione attuale e sulle azioni intraprese contro gli obiettivi che hanno violato il nostro spazio aereo. Siamo in costante contatto”.

Tusk sta ora incontrando i ministri responsabili della sicurezza e ha convocato per la mattinata una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri. Mobilitate le difese aeree e quelle della Nato per contrastare i droni russi che hanno violato lo spazio aereo polacco. Mai prima d’ora si era verificata una simile situazione.

ANSA Il premier polacco Donald Tusk

Varsavia: “Atto di aggressione durante l’attacco all’Ucraina”

L’esercito polacco ha dichiarato che c’è stato un “atto di aggressione” con oltre dieci oggetti volanti rilevati dai radar durante un attacco russo contro l’ovest dell’Ucraina occidentale.

“A seguito dell’attacco odierno della Federazione Russa sul territorio ucraino, si è verificata una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco da parte di oggetti tipo drone. Si tratta di un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei nostri cittadini”, ha riferito il comando operativo dell’esercito polacco.

Il comando ha inoltre fatto sapere che i droni intercettati “rappresentavano una vera minaccia” per la sicurezza dei cittadini”. “Le forze e le risorse polacche e alleate restano pienamente pronte per ulteriori operazioni”, ha aggiunto.

Chiusi diversi aeroporti

L’operazione polacca ha richiesto la chiusura di 4 aeroporti, tra cui lo Chopin di Varsavia, il principale scalo del Paese.

Ha riaperto per primo, poco prima delle 7 del mattino: dopodiché, un portavoce dell’agenzia polacca per i servizi di navigazione aerea ha dichiarato all’emittente televisiva TVN24 che anche gli aeroporti di Modlin e Rzeszow sono tornati in attività.

Secondo il Guardian, l’ultimo a restare chiuso è stato quello di Lublino.

Usa, Durbin: “Putin mette alla prova la nostra determinazione”

Negli Usa, il senatore democratico Dick Durbin ha scritto su X che le ripetute violazioni dello spazio aereo della Nato da parte dei droni russi sono un segnale che “Vladimir Putin sta mettendo alla prova la nostra determinazione a proteggere la Polonia e le nazioni baltiche”.

“Dopo la carneficina che Putin continua a compiere in Ucraina, queste incursioni non possono essere ignorate”, ha aggiunto Durbin.

Il messaggio alla popolazione polacca: “Restate a casa”

Non appena sono stati individuati i droni, la popolazione polacca è stata invitata “a restare in casa”. “Aerei polacchi e alleati operano nel nostro spazio aereo e i sistemi di difesa aerea e le postazioni radar sono al massimo livello d’allerta”, hanno fatto sapere i vertici militari polacchi.

E ancora, la cittadinanza è stata invitata “a mantenere la calma e ad attenersi agli annunci ufficiali dei servizi statali e militari”.