"Polonia nel mirino della Russia, Cremlino pronto a testare la reazione Nato": l'allarme di Washington

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Gli Stati Uniti hanno avvertito la Polonia del rischio di una possibile provocazione della Russia per testare la risposta della Nato. Secondo fonti dell’intelligence, Mosca potrebbe ricorrere ad attacchi ibridi, incursioni limitate o raid contro infrastrutture strategiche con l’obiettivo di dividere l’Alleanza e ridurre il sostegno occidentale all’Ucraina.

L’allarme degli Usa per la Polonia

L’ipotesi di una provocazione militare della Russia contro la Polonia torna ad alimentare la preoccupazione sul fianco orientale della Nato.

Secondo informazioni raccolte da fonti dell’intelligence e rilanciate da media polacchi e britannici, Washington avrebbe avvertito Varsavia del rischio che il Cremlino stia valutando un’azione limitata con l’obiettivo di verificare la capacità di risposta dell’Alleanza Atlantica.

ANSA

Al momento non esistono conferme ufficiali sull’esistenza di un piano operativo, ma l’allerta è considerata sufficientemente seria da essere oggetto di costanti scambi informativi tra Stati Uniti e Polonia.

Obiettivo: la compattezza della Nato

Secondo le ricostruzioni pubblicate da Onet e rilanciate dal Telegraph, l’eventuale strategia russa non punterebbe a un’invasione su vasta scala, bensì a una provocazione calibrata, tale da creare tensione senza sfociare immediatamente in un conflitto aperto tra Mosca e la Nato.

L’obiettivo politico sarebbe verificare la determinazione degli alleati nel difendere uno Stato membro e, allo stesso tempo, aumentare la pressione affinché venga ridotto il sostegno occidentale all’Ucraina.

Tra gli scenari ipotizzati figurano incursioni di carattere ibrido, attacchi con droni o missili contro infrastrutture strategiche, come impianti energetici, oppure un’incursione terrestre di dimensioni limitate.

Le fonti di sicurezza ritengono che un’eventuale operazione potrebbe essere condotta sia dall’exclave russa di Kaliningrad, incastonata tra Polonia e Lituania, sia dal territorio della Bielorussia, stretto alleato del Cremlino.

Le possibili giustificazioni della Russia

Fra gli aspetti più delicati, c’è il modo in cui Mosca potrebbe tentare di giustificare un’azione del genere. Secondo le indiscrezioni, il Cremlino potrebbe sostenere che si sia trattato di un errore di navigazione, di una missione di recupero oppure attribuire la responsabilità dell’incidente all’Ucraina attraverso un’operazione di disinformazione.

Negli ultimi anni Varsavia ha più volte denunciato violazioni del proprio spazio aereo e incidenti legati ai bombardamenti russi contro l’Ucraina. Episodi che hanno portato la Nato ad aumentare la sorveglianza sul proprio fianco orientale e a rafforzare le capacità di risposta rapida dell’Alleanza.

La Polonia, tra i principali sostenitori di Kiev, rappresenta uno snodo logistico fondamentale per il trasferimento di aiuti militari occidentali verso Kiev. Per questo motivo viene considerata uno dei Paesi più esposti a possibili operazioni di pressione, sabotaggio o guerra ibrida.