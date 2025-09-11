Polonia schiera soldati al confine con Russia e Bielorussia, la decisione dopo la minaccia dell'esercitazione

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

La Polonia ha deciso di schierare 40mila soldati ai confini con la Bielorussia e la Russia. La scelta segue la violazione dello spazio aereo polacco da parte di Mosca di mercoledì 10 settembre quando alcuni droni avevano colpito la Polonia orientale. Il provvedimento è stato preso anche in vista delle esercitazioni congiunte russo-bielorusse, denominate Zapad 2025, che inizieranno venerdì 12.

La Polonia risponde a Russia e Bielorussia

La Polonia risponde all’incursione su larga scala dei droni di mercoledì e schiera circa 40mila soldati ai confini con la Bielorussia e la Russia. A riferirlo è la tv pubblica polacca, Tvp.

Il clima è di crescente tensione e lo sarà ancor di più nelle prossime ore quando sono previste le esercitazioni militari Zapad – congiunte di Russia e Bielorussia – che scattano il 12 settembre.

Una casa polacca colpita da un drone

Il sospetto di Varsavia su Mosca

La Polonia, dunque, intende difendere il proprio confine orientale. Cezary Tomczyk, viceministro della Difesa, ha detto: “Ci stiamo preparando alle manovre Zapad 2025, un’esercitazione offensiva, da molti mesi. L’esercito polacco ha condotto esercitazioni a cui hanno preso parte oltre 30.000 soldati polacchi, oltre a soldati dell’alleanza Nato, per rispondere adeguatamente”.

Il ministro degli Esteri polacco, Radoslaw Sikorski, ha aggiunto che durante le esercitazioni Russia e Bielorussia metteranno in atto “scenari molto aggressivi“, ricordando quelle che svolsero prima dell’invasione della Georgia e dell’Ucraina.

Secondo le autorità polacche, uno degli obiettivi delle manovre Zapad sarà quello di provare un attacco al valico di Suwalki, una striscia di terra che unisce Polonia e Lituania, ma che è incastonata tra la Bielorussia e l’enclave russa di Kaliningrad.

L’attacco dei droni e le reazioni

Si rischia una vera e propria escalation. In queste ore, dopo la violazione dello spazio aereo polacco dei droni russi, il premier Donald Tusk ha escluso lo stato di guerra ma avvertito che il rischio di conflitto è il più alto dalla Seconda guerra mondiale. La Polonia ha incassato il supporto della Germania e ha definito quanto accaduto “una violazione senza precedenti dello spazio aereo polacco, un atto di aggressione che ha creato una reale minaccia alla sicurezza dei cittadini”.

Il motivo che ha spinto la Polonia a schierare i suoi uomini al confine con la Bielorussia e la Russia è, infatti, da trovare nell’attacco di droni di Mosca che hanno colpito la zona orientale e il villaggio di Wyryki (Lublino). Nella notte tra martedì e mercoledì, tra mezzanotte e l’alba, fino a 25 droni provenienti dalla Bielorussia hanno attraversato lo spazio aereo polacco. La Polonia ha abbattuto alcuni di essi tanto che detriti di droni sono stati trovati nel villaggio di Czosnowka, nella parte orientale del Paese e, inoltre, ha attivato l’articolo 4 della Nato, che prevede consultazioni in caso di minaccia.

“Questo incidente è stato un test da parte della Federazione russa sulla nostra unità nazionale e la nostra responsabilità politica. E noi lo abbiamo superato. E anche la Nato ha superato l’esame, non soccombendo alla pressione russa grazie a decisioni congiunte, azioni congiunte e coordinamento degli alleati”, ha commentato il ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.