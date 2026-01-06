Poltronesofà, un milione di multa dall'Antitrust per gli spot su sconti inesistenti: non è la prima volta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Multa di un milione di euro ai danni di Poltronesofà, la nota ditta che produce e vende divani. A comminarla è stato l’Antitrust che ha rilevato delle pratiche commerciali scorrette messe in atto dall’azienda – che ora può fare ricorso – con le pubblicità andate in onda su vari mezzi di comunicazione. Già nel 2021 Poltronesofà era stata sanzionata per motivi simili.

Multa a Poltronesofà dall’Antitrust

Poltronesofà è stata multata per un milione di euro a causa di pratiche commerciali scorrette nelle varie pubblicità che mettevano in vendita i prodotti dell’azienda.

Secondo l’Antitrust, l’azienda propugnava una narrazione ingannevole negli spot in tv, radio, social network e sui siti, pubblicizzando sconti che di fatti non sussistevano.

ANSA

Multa salata nei confronti di Poltronesofà per pubblicità ingannevole

Il motivo della sanzione

È una stangata quella dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato nei confronti degli “artigiani della qualità”. Dopo aver chiuso l’istruttoria aperta nel 2025, è stata ratificata infatti una multa di un milione di euro per pratica commerciale scorretta nella politica di sconti. A segnalarle erano stati gli stessi clienti secondo cui la società non era corretta nell’indicare prezzi e sconti.

Come spiega l’Antitrust, “la pratica commerciale è consistita nella indicazione, ingannevole e omissiva, di una asserita convenienza del prezzo praticato per i divani appartenenti alla Collezione Promo. In realtà, avuto riguardo anche alla frequenza della diffusione delle citate campagne, l’istruttoria ha dimostrato l’insussistenza della convenienza (enfatizzata ingannevolmente) del prezzo pubblicizzato con i messaggi promozionali, considerato che i prodotti di tale collezione si caratterizzano di per sé per essere strategicamente destinati alla commercializzazione ‘per un periodo più breve’ e alla vendita, principalmente, ‘a prezzi promozionali’”.

Dal gennaio 2023, insomma, l’azienda ha messo in atto una pubblicità ingannevole, enfatizzando riduzioni rispetto a un prezzo più alto mostrato come “barrato”, pubblicizzando un risparmio che in realtà non esisteva. Sintetizzando, il prezzo “scontato” pubblicizzato era in realtà quello normale per gli articoli messi in vendita.

Il precedente

L’azienda di divani ha così violato gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del consumo, inducendo “i consumatori ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbero preso, sulla base di informazioni ingannevoli, ambigue e omissive”. Poltronesofà può presentare ricorso al tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni, come aveva già fatto anni fa.

Nell’aprile del 2021, infatti, la società era stata multata sempre dall’Antitrust, e sempre per un milione di euro, per pubblicità ingannevole e omissiva. La multa era stata confermata dal Tar nel 2022 ed era stata in seguito dimezzata a 500mila euro dal Consiglio di Stato al quale la società aveva fatto ricorso.

A finire nell’occhio del ciclone furono allora le promozioni “Doppi saldi doppi risparmi-Sconto 50%+fino a 40% su tutta la collezione+48 mesi senza interessi”, “Supervalutiamo il tuo divano fino a 1.500 Euro” e “25% di sconto + un altro 25% su tutta la collezione”, diffuse tra gennaio e febbraio 2020, tra maggio e giugno 2020 e nel mese di settembre dello stesso anno.