Pomodori ciliegini G&V Ortaggi richiamati dai supermercati per salmonella in un lotto
Pomodori ciliegini G&V Ortaggi richiamati per rischio microbiologico dai supermercati, presenza di salmonella dopo le analisi: il lotto coinvolto
Rischio microbiologico. Il Ministero della Salute ha reso noto di aver richiamato dei pomodori ciliegini prodotti dalla società agricola G&V Ortaggi per la presenza di salmonella. Le autorità hanno quindi segnalato il lotto numero 210. Il prodotto non va consumato, ma va immediatamente riportato al punto vendita per evitare rischi legati alla salute.
- Qual è il lotto contaminato dalla salmonella
- Cosa fare se si sono acquistati i pomodori richiamati
- Cosa si rischia con la salmonellosi
Qual è il lotto contaminato dalla salmonella
Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto, considerato a rischio microbiologico, il 23 settembre 2026. Lo ha fatto dopo aver riscontrato la presenza di salmonella.
Quello che si sa è che la sede dello stabilimento è a Gela, in provincia di Caltanissetta.
Il lotto in questione è il numero 210, non è riportata la data di scadenza.
Cosa fare se si sono acquistati i pomodori richiamati
Se avete acquistato una confezione del lotto in questione, la raccomandazione delle autorità sanitarie è di non consumarne il contenuto.
Anzi, va riportato al punto vendita per richiederne la sostituzione o il rimborso.
Cosa si rischia con la salmonellosi
Come spiegato dal Ministero della Salute, la salmonellosi è una delle più frequenti patologie di origine alimentare nell’uomo.
Gli alimenti di origine avicola, uova e prodotti, in particolare, risultano essere le principali cause di infezione.
Le salmonellosi colpiscono mammiferi, uccelli, rettili e anfibi. I carnivori sono poco ricettivi.
Nell’uomo si manifesta perlopiù come enterocolite (infiammazione del tratto digestivo che coinvolge l’enterite dell’intestino tenue e la colite del colon).
La gravità della malattia è in relazione al sierotipo infettante, al numero di microrganismi ingeriti e a fattori di resistenza del paziente.
Soggetti a rischio sono:
- anziani;
- bambini;
- donne in gravidanza;
- individui affetti da anemia falciforme;
- individui affetti da Hiv (per questi ultimi l’infezione da salmonella si manifesta anche con ricorrenti episodi di setticemia non tifoidea).