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Pompei, anziano in bicicletta spinto a terra da giovani in scooter: caccia ai responsabili dopo il video

Le immagini delle telecamere di sorveglianza sono ora al vaglio degli investigatori per individuare i responsabili

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Un anziano ciclista è stato spinto e scaraventato a terra da alcuni giovani a bordo di tre scooter mentre percorreva una strada cittadina a Pompei. Il video dell’episodio, ripreso da una telecamera di sorveglianza, è stato diffuso sui social dal deputato Francesco Emilio Borrelli. Le immagini, che mostrano l’esatta dinamica della caduta e la violenza dell’impatto, sono ora al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno esaminando i fotogrammi nel tentativo di identificare i mezzi e i responsabili dell’aggressione.

Cantine Amadei

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