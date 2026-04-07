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Ponte crollato sul Trigno, il video delle ricerche del disperso Domenico Racanati

Crollo del ponte sul Trigno: intensificate le ricerche di Domenico Racanati, disperso dal primo aprile.

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Proseguono senza sosta le ricerche di Domenico Racanati, disperso nel fiume Trigno a seguito del crollo del Ponte sulla Statale 16 il 1° aprile. Sul posto la Capitaneria di Porto con la motovedetta.

Le ricerche del pescatore non hanno, per il momento. Finora è stata trovata solo la targa insieme al paraurti della Fiat Bravo sulla quale viaggiava in direzione Ortona dove era atteso per ritirare una barca da poco acquistata.

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Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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