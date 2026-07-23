Ponte Palaiopyrgos in Grecia crollato, il video delle auto che ci passano lo stesso: "Dovremmo fare il giro?"

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L’immagine di un’auto che attraversa un ponte sul fiume Pineios, nella Grecia centrale, hanno fatto il giro del mondo. La particolarità? Il fatto che l’infrastruttura di Larissa, ormai da 3 anni, è crollata. A danneggiare il ponte di Palaiopyrgos era stata la tempesta Daniel: un tempo collegava le comunità costiere dei comuni di Agia e Tempe, ora solo gli automobilisti più imprudenti decindo di attraversarlo per risparmiarsi circa 30 km di strada. La situazione diventa ancora più pericolosa quando il livello del fiume si alza e le acque tracimano sul ponte crollato. Un automobilista, citato da alcuni media locali, ha dichiarato: "Dovremmo fare il giro?". Un altro ha aggiunto: "Ogni giorno sfidiamo la morte". Yiannis Beritzas, presidente del villaggio di Palaiopyrgos, ha affermato che il ponte ha interrotto le vie di accesso dirette al monte Kissavos.