Ponte San Giuliano cede a Randazzo durante il temporale, parapetto crolla e tragedia sfiorata sulla Statale

Sta facendo il giro del web il video del cedimento sul ponte San Giuliano, lungo la Statale 116 Randazzo – Capo d’Orlando, durante un temporale. Le immagini mostrano le auto sul ponte e il crollo improvviso del parapetto. Fortunatamente, la tragedia è stata solo sfiorata: nessuno è rimasto ferito.

Crollo al ponte San Giuliano a Randazzo: cos’è successo

Le immagini del crollo avvenuto sul ponte San Giuliano sono impressionanti: nel video, riportato sui social da Nuccio Di Paola, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, si vedono le auto che transitano sul ponte durante il temporale, mentre al di sotto della struttura si distacca il parapetto di valle. Per fortuna, il ponte ha retto e tutti sono rimasti illesi.

Di Paola ha commentato così: “Salvini visto che ti piacciono i ponti incomincia da questo che a causa del maltempo cade letteralmente a pezzi. Le vere priorità dei siciliani sono avere strade e infrastrutture normali, altro che Ponte sullo Stretto. Le immagini parlano da sole. Giudicate voi”.

ANSA

Il video del cedimento al ponte San Giuliano è stato mostrato da Nuccio Di Paola, vicepresidente Ars, sui suoi canali social.

La nota di Anas sul cedimento del ponte a Randazzo

Su quanto avvenuto a Randazzo, Anas ha fatto sapere in una nota che è stato chiuso in via precauzionale il ponte “Alcantara”, situato al km 0,179 della strada statale 116 in prossimità del centro abitato del Comune di Randazzo, dopo che l’ingente massa d’acqua che ha interessato la viabilità statale e locale, ha provocato il distacco del parapetto di valle dalla struttura portante del ponte.

La stessa Anas ha anche reso noto che è prevista già da oggi, lunedì 18 agosto, la posa in opera del new jersey in calcestruzzo armato allo scopo di permettere la riapertura della statale con circolazione a senso unico alternato. Non solo: alla luce delle alluvioni che negli scorsi anni hanno già interessato la struttura, sono stati predisposti anche interventi di ricostruzione dei parapetti e delle pile del ponte. Il costo totale dell’investimento ammonta a circa 1 milione di euro.

Allarme isolamento per il cedimento al ponte San Giuliano

Dopo quanto avvenuto al ponte San Giuliano, si teme l’isolamento in alcuni comuni messinesi.

Messina Today ha riportato le parole del sindaco di Santa Domenica Vittoria Nunzio Spartà, secondo cui il ponte “rappresenta un’infrastruttura vitale” e la sua chiusura “determinerebbe l’isolamento pressoché totale di Santa Domenica Vittoria e dei comuni circostanti, privando la popolazione dell’accesso tempestivo ai servizi sanitari, all’istruzione e alle principali reti di trasporto, con ripercussioni gravi e immediate anche sulla sicurezza pubblica”.