Ponte sullo Stretto, il video di Salvini che nel 2016 era contrario perché "dicono che non sta in piedi"

Matteo Salvini, ministro dei Trasporti e vicepremier, ha commentato in maniera trionfale il via libera del Cipess (il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) al progetto del Ponte sullo Stretto di Messina. La stessa Giorgia Meloni ha ringraziato l’alleato di Governo “per il coraggio e la determinazione“. Nel settembre 2016, però, il leader della Lega era assolutamente contrario alla costruzione dell’opera: “Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare”.

Le dichiarazioni di Salvini sul Ponte sullo Stretto nel 2016

Mercoledì 28 settembre 2016, ospite a L’Aria che Tira condotta all’epoca da Myrta Merlino, Matteo Salvini ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Ponte sullo Stretto.

All’epoca, l’attuale ministro dei Trasporti era il segretario federale della Lega Nord, partito che avrebbe cambiato nome in Lega per Salvini Premier il 21 maggio 2017, togliendo ogni riferimento al Nord, ma spingendo sullo slogan Prima gli italiani, tutti, senza distinzioni regionali. Le dichiarazioni di Salvini a La7, quindi, vanno inquadrate in questo contesto. Le sue parole:

“Ci sono parecchi ingegneri che dicono che non sta in piedi, non faccio l’ingegnere e vorrei avere quelle rassicurazioni. Ricordo, come mi hanno detto tanti siciliani, che oggi il 90% delle ferrovie in Sicilia è a binario unico e la metà dei treni viaggia a gasolio. Quindi io non vorrei spendere qualche miliardo di euro per un ponte in mezzo al mare, quando poi sia in Sicilia sia in Calabria i treni non ci sono, vanno a binario unico. Quindi aveva ragione Renzi, quando era un altro Renzi nella vita precedente, quando diceva ‘quei soldi usiamoli per sistemare le scuole’. Sono d’accordo col Renzi vero, non col Renzi falso”.

Il video dell’intervento di Salvini a La7

Qui il video con le parole di Matteo Salvini:

Il riferimento a Matteo Renzi è dovuto al fatto che l’allora premier stava spingendo, in quel frangente, proprio per la costruzione del Ponte.

Nello stesso giorno, anche su Rai 3, Salvini aveva criticato l’opera:

Tutta la Lega era contraria al Ponte sullo Stretto

Non solo Salvini, tutta la Lega era contraria al Ponte sullo Stretto.

Lo testimonia il post con le dichiarazioni di Massimiliano Fedriga, attuale governatore del Friuli-Venezia Giulia, e di Gian Marco Centinaio (che di lì a poco sarebbe diventato ministro dell’Agricoltura), rispettivamente capigruppo di Camera e Senato:

Centinaio aveva rilanciato anche qui, pochi giorni dopo:

I prossimi passi per capire se il Ponte si farà

L’ok del Cipess al Ponte sullo Stretto, comunque, non rappresenta il via libero definitivo alla costruzione.

Per l’avvio dei cantieri serviranno:

l’ok della Corte dei Conti (dovrà accertare la legittimità degli atti del progetto)

(dovrà accertare la legittimità degli atti del progetto) i cantieri propedeutici, attività preliminari tra cui la bonifica degli ordigni bellici e le indagini archeologiche

attività preliminari tra cui la bonifica degli ordigni bellici e le indagini archeologiche la mappa dei lavori , che dovrà recepire le osservazioni della Commissione di Valutazione di impatto ambientale e degli enti locali

, che dovrà recepire le osservazioni della e degli l’ok dell’ Unione europea sulla tutela della biodiversità

sulla tutela della biodiversità gli accordi per gli espropri , pubblici e privati

, pubblici e privati eventuale risoluzione dei ricorsi giudiziari da parte dei proprietari degli immobili, ma anche delle associazioni No Ponte

Il Ponte intitolato a Silvio Berlusconi?

Un Ponte voluto da sempre da Silvio Berlusconi, ed è per questo che recentemente si è parlato di una possibile intitolazione dell’opera al Cav.

Proprio Salvini, venerdì 8 agosto 2025 a Rtl 102.5, ha dichiarato che “mi piacerà chiederlo agli italiani, mi interessa che si parta. Berlusconi è un grande, ha Malpensa intitolato a lui quindi è già una grande cosa”.