Ponte sullo Stretto di Messina intitolato a Berlusconi, l'ipotesi di Salvini dopo il post di Marta Fascina

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Il ponte sullo Stretto di Messina sarà intitolato a Silvio Berlusconi? A ventilare questa ipotesi è il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che rivela di aver pensato al Cavaliere in queste settimane. “Sull’intitolazione avremo modo di parlarne”, dice. Il leghista inoltre ha messo il like al post di Marta Fascina che ha ricordato le parole del fondatore di Forza Italia sul progetto, per anni suo cavallo di battaglia elettorale.

Ponte sullo Stretto di Messina intitolato a Berlusconi?

Nella giornata di oggi, giovedì 7 agosto, il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, è intervenuto ad Agorà Estate su Rai 3 per parlare del ponte sullo Stretto di Messina.

Il giorno dopo il via libera al progetto definitivo da parte del Cipess, il vicepremier ha parlato delle prospettive legate alla realizzazione di questa grande opera infrastrutturale.

IPA Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina

La realizzazione dell’opera, ha spiegato, creerà oltre 100 mila posti di lavoro tra diretti e indiretti.

“La più grande soddisfazione” è che diplomati e laureati siciliani e calabresi “troveranno nel ponte un motivo di ritorno”, ha detto Salvini.

Il ministro ha parlato anche dell’ipotesi di intitolare il ponte sullo Stretto a Silvio Berlusconi.

L’ipotesi di Matteo Salvini

“Ho pensato a Silvio, indubbiamente, in queste settimane”, ha detto Salvini in merito. “Sull’intitolazione avremo modo di parlarne”.

Il leader leghista ha poi ricordato che al fondatore di Forza Italia scomparso due anni fa è stato intitolato l’aeroporto di Malpensa.

“Abbiamo con merito e orgoglio scelto di intitolargli l’aeroporto di Malpensa – ha detto – perché è stato un grande italiano, un grande imprenditore, un grande uomo di sport e comunicazione oltre che un grande politico”.

Alla domanda sul like messo al post su Instagram di Marta Fascina su Berlusconi Salvini risponde così: “Se qualcuno ha domande da fare tecnicamente sul ponte se mi manda messaggi sui canali social privati vedremo di rispondere tecnicamente”-

Gli espropri

Matteo Salvini ha anche affrontato il tema degli espropri necessari per la costruzione del ponte sullo Stretto: “Gli espropri ci sono ovunque c’è una grande opera”.

Il ministro ha spiegato che gli indennizzi per i proprietari nelle aree coinvolte saranno più elevati rispetto a quelli previsti per altri interventi infrastrutturali in Italia.

“Gli espropriati in Sicilia e Calabria saranno indennizzati maggiormente rispetto agli altri”, ha detto.