Ponte sullo Stretto di Messina, Marta Fascina pubblica un vecchio video di Berlusconi: Salvini mette il like

“Una grande opera indispensabile per rendere più unito e moderno il paese”. Così Silvio Berlusconi definiva il progetto del ponte sullo Stretto di Messina nel 2022. Il video di quelle dichiarazioni è stato postato sui social da Marta Fascina, ex compagna dell’ex premier e deputata di Forza Italia, nella giornata in cui è arrivato l’ok definitivo del Cipess al progetto della grande opera.

Ponte sullo Stretto, Fascina posta video di Berlusconi

Nella giornata di mercoledì 6 agosto è arrivato dal Cipess il via libera al progetto definitivo per il ponte sullo Stretto di Messina.

E Marta Fascina ha pubblicato su Instagram un vecchio video di Silvio Berlusconi in cui l’ex premier parla del progetto, per anni suo cavallo di battaglia e successivamente di Matteo Salvini.

ANSA Marta Fascina, deputata di Forza Italia

La parlamentare azzurra ha ricordato così le parole del fondatore del centrodestra, che considerava l’opera una “priorità”.

La dedica di Marta Fascina a Silvio Berlusconi

La deputata ha dedicato il post al fondatore di Forza Italia, scomparso due anni fa.

“A te amore mio, che lo hai pensato, che lo hai sognato, che lo hai promosso!!!”, ha scritto Marta Fascina.

Il ministro e leader leghista Matteo Salvini, che esulta per il via libera al progetto, ha messo il like al post dell’ex compagna del Cavaliere.

Cosa diceva Berlusconi del ponte sullo Stretto di Messina

Il filmato postato da Fascina risale al 2022, alla campagna elettorale per le politiche vinte dalla coalizione di centrodestra.

Nel video Berlusconi definisce il ponte sullo Stretto “una grande opera indispensabile per rendere più unito e moderno il paese” e “una delle infrastrutture più importanti per il nostro paese”.

L’opera, diceva Berlusconi, “rimane una priorità assoluta non solo per collegare la Calabria e la Sicilia ma per completare uno dei principali corridoi europei di traffico ferroviario e autostradale”.